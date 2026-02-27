Prisión preventiva para los implicados en el crimen de Valeria Alvarado: a Támara los enviaron

“Ante la existencia de indicios racionales suficientes, el peligro de fuga y para asegurar la presencia de los encausados en las siguientes etapas del proceso, el Juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional determinó que ambos cumplan el término legal de hasta dos años de reclusión, bajo la guarda y custodia de las autoridades del Centro Penitenciario de Támara, M.D.C., departamento de Francisco Morazán”, informó el Ministerio Público.