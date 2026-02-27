Prisión preventiva para los implicados en el crimen de Valeria Alvarado: a Támara los enviaron

A prisión enviaron a los sospechosos del crimen de Valeria Alvarado, tras la audiencia inicial desarrollada este viernes 27 de febrero de 2026. Aquí los detalles.
En el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción se desarrolló la audiencia inicial contra los implicados en el crimen de Valeria Alvarado.
Dennis Alexander Galván Canales llegó al juzgado con cadenas en los pies y esposado de las manos, pero el ingreso de Ariel Alexander Boquín Chávez no fue visible.
El Juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional resolvió decretar auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva tanto a Dennis Alexander Galván Canales como a Ariel Alexander Boquín Chávez.
A los sospechosos se les supone responsables de los delitos de femicidio agravado, privación ilegal de la libertad, robo con violencia e intimidación y porte ilegal de armas de fuego de uso permitido, en perjuicio de Valeria Jolette Alvarado Borjas.
A los acusados se les hizo una recalificación del delito de asesinato y ahora son juzgados por feminicidio agravado, el cual, según el Código Penal de Honduras, contempla una condena de entre 25 y 30 años.
“Ante la existencia de indicios racionales suficientes, el peligro de fuga y para asegurar la presencia de los encausados en las siguientes etapas del proceso, el Juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional determinó que ambos cumplan el término legal de hasta dos años de reclusión, bajo la guarda y custodia de las autoridades del Centro Penitenciario de Támara, M.D.C., departamento de Francisco Morazán”, informó el Ministerio Público.
Las autoridades no indicaron para cuándo se programó la siguiente audiencia contra los implicados en el crimen de Valeria Jolette Alvarado Borjas.
Galván, de 29 años, compareció este viernes por la mañana en los juzgados de San Pedro Sula por una segunda causa en su contra por los delitos de secuestro y privación ilegal de la libertad, entre otros, en perjuicio de cinco testigos protegidos.
Valeria Alvarado era una estudiante de Medicina de tan solo 20 años de edad. Desapareció en El Progreso, Yoro, y su cuerpo fue hallado sin vida en un cañaveral del municipio de San Manuel, Cortés.