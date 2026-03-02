Con signos de tortura y semiembolsado encuentran un cadáver en El Cimarrón

Tegucigalpa, Honduras.- Semiembolsado y con señales de tortura fue encontrado el cuerpo de un hombre este lunes -02 de marzo- en la calle que conduce al sector de El Cimarrón, al sur de la capital.

El hallazgo se reportó por personas que transitaban por el lugar, quienes dieron aviso sobre un cuerpo metido dentro de una bolsa plástica.

Las autoridades llegaron a reconocer y levantar el cadáver y trasladarlo a la morgue para practicarle la autopsia y ser identificado.