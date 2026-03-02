  1. Inicio
Con signos de tortura y semiembolsado encuentran un cadáver en El Cimarrón

El cuerpo del hombre fue encontrado atado de pies y manos y con signos de tortura; autopsia revelará su identidad para la entrega a sus familiares

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 10:23
Autoridades llegaron hasta el lugar tras el reporte de un cadáver embolsado.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Semiembolsado y con señales de tortura fue encontrado el cuerpo de un hombre este lunes -02 de marzo- en la calle que conduce al sector de El Cimarrón, al sur de la capital.

El hallazgo se reportó por personas que transitaban por el lugar, quienes dieron aviso sobre un cuerpo metido dentro de una bolsa plástica.

Las autoridades llegaron a reconocer y levantar el cadáver y trasladarlo a la morgue para practicarle la autopsia y ser identificado.

Matan un vendedor de carros en el barrio Santa Anita de San Pedro Sula

El cuerpo estaba tirado en la orilla de la calle en medio de una zacatera y estaba atado de pies y manos con señales de tortura.

Se desconoce la identidad de la víctima y las causas por las que le quitaron la vida.

Escena donde se encontró el cuerpo sin vida del hombre.

 (Foto: EL HERALDO )

Se espera que lleguen los familiares a la morgue para que lo puedan reconocer.

Mientras que equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) iniciaron las pesquisas para identificar y capturar a los criminales.

