Israel afirma que mató al jefe del cuartel general de inteligencia de Hizbulá

Jerusalén, Israel.- El Ejército israelí aseguró que ha matado al jefe del cuartel general de inteligencia de Hizbulá en los ataques de Beirut de esta madrugada.

En un comunicado, el Ejército israelí apuntó que "en un ataque preciso perpetrado anoche (domingo) en Beirut, el terrorista Hussein Makled, quien se desempeñaba como jefe del cuartel general de inteligencia de Hezbolá, fue eliminado".

El grupo chií Hizbulá atacó esta madrugada unas instalaciones militares en el norte de Israel, en lo que argumentó como una respuesta al asesinato del máximo líder iraní, Ali Jameneí, y a la continuación de los bombardeos israelíes contra el Líbano pese al alto el fuego de 2024.