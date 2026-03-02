  1. Inicio
Israel afirma que mató al jefe del cuartel general de inteligencia de Hizbulá

Israel afirmó que en el ataque de el domingo en Beirut murió Hussein Makled, quien se desempeñaba como jefe del cuartel general de inteligencia de Hezbolá

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 07:48
Los bombardeos israelíes en el Líbano, que aún siguen en marcha, han dejado 31 personas muertas y otras 149 heridos.

Foto: EFE

Jerusalén, Israel.- El Ejército israelí aseguró que ha matado al jefe del cuartel general de inteligencia de Hizbulá en los ataques de Beirut de esta madrugada.

En un comunicado, el Ejército israelí apuntó que "en un ataque preciso perpetrado anoche (domingo) en Beirut, el terrorista Hussein Makled, quien se desempeñaba como jefe del cuartel general de inteligencia de Hezbolá, fue eliminado".

El grupo chií Hizbulá atacó esta madrugada unas instalaciones militares en el norte de Israel, en lo que argumentó como una respuesta al asesinato del máximo líder iraní, Ali Jameneí, y a la continuación de los bombardeos israelíes contra el Líbano pese al alto el fuego de 2024.

Irán atacará cualquier base de EEUU en Europa "si es necesario", dice embajador

Israel respondió a la acción lanzada esta madrugada por Hizbulá con una intensa campaña de bombardeos contra el sur del Líbano, el oriental Valle de la Bekaa y los suburbios meridionales de Beirut conocidos como el Dahye.

Los bombardeos israelíes en el Líbano, que aún siguen en marcha, han dejado 31 personas muertas y otras 149 heridos y han provocado una fuerte ola de desplazamientos.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

