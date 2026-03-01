  1. Inicio
Los máximos goleadores del torneo Clausura de Liga Nacional ¿Y los del Olimpia?

El torneo Clausura está llegando al cierre de la primera vuelta y ya varios delanteros se van soltando entre los goleadores que se quieren llevar el premio de máximo romperedes

  • Actualizado: 01 de marzo de 2026 a las 20:42
1 de 12

2 de 12

El veterano delantero Rolando Blackburn lleva dos goles y uno de ellos fue una joya ante el Olimpia.
3 de 12

Luis Hernández, una de las joyitas que tiene el Victoria este torneo, lleva dos goles, uno de ellos se lo marcó a Olimpia de tiro libre.
4 de 12

Tuvo un gran arranque con el Real España, se ha apagado pero ya acumula tres goles.
5 de 12

Romario da Silva ha tenido un prometedor arranque con el Motagua, lleva tres goles con los azules

6 de 12

Edwin Solani tiene cuatro goles en su primer torneo defendiendo los colores del Platense FC.
7 de 12

Nicolás Messiniti ha llegado a cuatro tantos en este torneo Clausura con Marathón luego de marcar uno de los goles de los verdolagas ante el Olimpia
8 de 12

Kilmar Peña es el goleador de los Lobos de UPNFM, tiene cuatro goles en este torneo Clausura.
9 de 12

En el cuarto puesto lo ocupa el cubano Yaudel Lahera con cuatro tantos que ha marcado con la camisa del Victoria de La Ceiba.
10 de 12

Clayvin Zúniga sigue encendido con el Olancho FC y ha llegado seis tantos luego del que le marcó al Motagua.
11 de 12

En el segundo puesto está Rodrigo de Olivera, el atacante uruguayo no se hizo presente esta vez con el Motagua y se queda con seis

 Isaac Cerrato
12 de 12

El 'cañonero' del aguán' se ha convertido en el máximo goleador del torneo Clausura a alcanzar la cifra de ocho tantos vistiendo la camisa del Real España.
