Pelea entre jugadores, fuerte polémica arbitral en gol de Marathón y Olimpia sale herido del Yankel

El juego terminó lleno de polémica en el segundo gol del Marathón y se revela la identidad de hermosa aficionada rubia

  • Actualizado: 01 de marzo de 2026 a las 16:30
1 de 29

Marathón venció al Olimpia en el clásico por la jornada 9 de la Liga Nacional de Honduras. Te mostramos las mejores postales que dejó el partidos.

Fotos: Mauricio Ayala y Neptali Romero.
2 de 29

La Furia Verde, barra organizada del Marathón, llegó en buen número y se ubicó en el sector de sol centro del estadio Yankel Rosenthal para apoyar a su equipo.

3 de 29

La barra Ultra Fiel del Olimpia no se quedó atrás y, a pesar de ser visitante, abarrotó el sector del silla del estadio del Marathón.

4 de 29

Este fue el 11 titular de Olimpia en el partido: Edrick Menjívar; Carlos Sánchez, Facundo Queiroz, Emanuel Hernández, Kevin Güity; Agustín Mulet, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, José Mario Pinto; David Flores y Jorge Benguché.
5 de 29

Así salió Marathón: Jonathan Rougier; José Aguilera, Henry Figueroa, Javier Rivera, Samuel Elvir; Francisco Martínez, Isaacr Castillo, Carlos Pérez, Alexy Vega; Odín Ramos y Nicolás Messiniti
6 de 29

El partido entre Marathón y Olimpia arrancó con todo y desde los primeros minutos se veía venir un vibrante duelo.

7 de 29

Los verdolagas tuvieron la primera clara del compromiso. El monstruo verde armó una contra donde agarró mal parado a la última linea merengue. Alexy Vega quiso servir bombeado, pero se fue por la última línea.
8 de 29

A Olimpia no hay que perdonarlo. Al minuto 11, José Mario Pinto burló la marca de Samuel Elvir; sacó el centro bombeado y el jovencito David Flores la conectó de cabeza en un remate imposible para Jonathan Rougier y puso el 1-0 a favor de la visita.
9 de 29

Así celebró el equipo merengue después de abrir la lata en el estadio Yankel Rosenthal.

10 de 29

El técnico Pablo Lavallén no podía creer que Marathón se ponía abajo en el marcador desde el arranque del partido.

11 de 29

Minutos más tarde se desató la primera polémica del partido. Mullet fue golpeado por Chuy Pérez, pero Said Martínez sancionó falta a favor de Marathón.

12 de 29

Los jugadores de ambos equipos le fueron a reclamar al árbitro principal del partido.

13 de 29

El volante del Olimpia quedó tendido sobre el césped durante varios minutos.

14 de 29

Carlos Pérez también se vio afectado por el fuerte choque entre ambos.
15 de 29

El partido estaba tenso y con ocasiones para ambos lados. Se notaba la agresividad en cada jugada.
16 de 29

David Flores se encaró con Isaac Castillo y estuvieron a punto de desatar una pelea, pero fueron separados a tiempo.

17 de 29

Jonathan Rougier se lució en varias ocasiones para evitar el segundo gol de Olimpia.

18 de 29

Los albos se fueron al descanso con el marcador 1-0 a su favor.
19 de 29

El técnico Eduardo Espinel salió contento con el funcionamiento de su equipo en la primera mitad.

20 de 29

Lavallén replanteó con su asistente para recomponer el rumbo del partido.

21 de 29

Para el segundo tiempo todo fue diferente y Marathón mostró otra cara.

22 de 29

Al minuto 57, Nicolás Messiniti anotó el empate para los verdolagas de cabeza. El argentino se elevó y le ganó en el salto a Emmanuel Hernández y a Carlos Sánchez para poner el empate 1-1.
23 de 29

Pablo Lavallén, técnico del Marathón, fue amonestado por reclamos a la terna arbitral.
24 de 29

Al minuto 73 cayó el 2-1 a favor de los locales. Henry Figueroa conectó de cabeza tras centro de 'Chuy' Pérez y los verdolagas le remontaban al león.
25 de 29

Marathón se estaba haciendo sentir en su propia casa.

26 de 29

Aficionados y jugadores del Olimpia reclamaron, ya que Henry Figueroa estaba en posición adelantada en la jugada del gol. Se desató la polémica en el juego.

27 de 29

Olimpia terminó cayendo 2-1 en su visita al estadio Yankel Rosenthal.

28 de 29

Caras de tristeza en los jugadores del equipo albo luego de haber sufrido una remontada.

29 de 29

Se reveló la identidad de la rubia: La hermosa sudamericana que y de inmediato comenzó a robarse las miradas, es familiar del cuerpo técnico de Marathón.
