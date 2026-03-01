Exjugador del Barcelona huye de Irán tras ataques: "evacuaron el avión y no pudimos despegar"

“Sobre todo, los más preocupados son nuestras familias porque en ese momento no teníamos internet. Tampoco podíamos avisar de nada, y para ellos, doce horas sin saber nada con la situación que hay, pues lo han pasado peor que nosotros", agregó Iván Sánchez, que ya se encuentra en el aeropuerto de Estambul, “con ganas de volver a España y ver a la familia”.