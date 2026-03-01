¿Por qué Isabel Zambrano y Diego Vázquez no publican sobre su relación? Esto dijo ella

¿Por qué Isabel Zambrano y Diego Vázquez no publican sobre su relación en redes sociales? La periodista deportiva se refirió a esta decisión ante sus seguidores y confirmó el noviazgo que lleva ya varios años.
Isabel Zambrano respondió diversas preguntas en Instagram y confirmó que sigue con Diego Vázquez, pese a que él está en Nicaragua actualmente.
Un seguidor le consultó: "¿soltera o comprometida?". Ella respondió "La segunda, desde hace muchísimos años”.
Sobre su pareja dijo que es “un exjugador y entrenador desde hace muchísimos años” en relación a Diego Martín Vázquez.
Pero eso no fue todo, Isabel Zambrano respondió horas después al porqué ni ella ni Vázquez hablan de su relación o publican fotos en redes sociales.
"Mi vida privada no le interesa a nadie", dijo Zambrano. Además, acotó que su relación con Diego Vázquez es "algo que todo mundo el mundo sabe ya".
En 2022 y durante el programa "El Hilo" de TVC, ella habló de su relación con Vásquez: "Diego es una personal súper especial y muy cariñosa", dijo en ese momento.
La relación entre ambos lleva ya varios años y ninguno de los dos ha descartado llegar a ser padres en determinado momento.
En 2022, previo a la salida de Vázquez de Motagua, ella le dejó este mensaje al DT y confirmó ese romance con un "te amo".
Diego Vázquez respondió a ese mensaje y le agradeció por el apoyo brindado, diciéndole también que la amaba.