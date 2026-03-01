  1. Inicio
¿Por qué Isabel Zambrano y Diego Vázquez no publican sobre su relación? Esto dijo ella

Isabel Zambrano se refirió a su vida privada y el porqué no le gusta hablar sobre el noviazgo con Diego Vázquez

  • Actualizado: 01 de marzo de 2026 a las 14:19
1 de 10

¿Por qué Isabel Zambrano y Diego Vázquez no publican sobre su relación en redes sociales? La periodista deportiva se refirió a esta decisión ante sus seguidores y confirmó el noviazgo que lleva ya varios años.

Foto: El Heraldo
2 de 10

Isabel Zambrano respondió diversas preguntas en Instagram y confirmó que sigue con Diego Vázquez, pese a que él está en Nicaragua actualmente.

Foto: Cortesía redes Isabel Zambrano
3 de 10

Un seguidor le consultó: "¿soltera o comprometida?". Ella respondió "La segunda, desde hace muchísimos años”.

Foto: Cortesía redes Isabel Zambrano
4 de 10

Sobre su pareja dijo que es “un exjugador y entrenador desde hace muchísimos años” en relación a Diego Martín Vázquez.

Foto: Cortesía redes Real Estelí
5 de 10

Pero eso no fue todo, Isabel Zambrano respondió horas después al porqué ni ella ni Vázquez hablan de su relación o publican fotos en redes sociales.

Foto: Archivo El Heraldo
6 de 10

"Mi vida privada no le interesa a nadie", dijo Zambrano. Además, acotó que su relación con Diego Vázquez es "algo que todo mundo el mundo sabe ya".

Foto: Cortesía redes
7 de 10

En 2022 y durante el programa "El Hilo" de TVC, ella habló de su relación con Vásquez: "Diego es una personal súper especial y muy cariñosa", dijo en ese momento.

Foto: Cortesía redes Real Estelí
8 de 10

La relación entre ambos lleva ya varios años y ninguno de los dos ha descartado llegar a ser padres en determinado momento.

Foto: Cortesía redes
9 de 10

En 2022, previo a la salida de Vázquez de Motagua, ella le dejó este mensaje al DT y confirmó ese romance con un "te amo".

Foto: Cortesía redes Isabel Zambrano
10 de 10

Diego Vázquez respondió a ese mensaje y le agradeció por el apoyo brindado, diciéndole también que la amaba.

Foto: Cortesía redes Isabel Zambrano
