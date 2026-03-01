  1. Inicio
Rubia enamora, barras montan carnaval y el ambientazo previo al clásico Marathón vs Olimpia

Así disfruta la afición y jugadores el ambiente previo al arranque del clásico entre verdolagas y albos

  • Actualizado: 01 de marzo de 2026 a las 14:09
1 de 20

Marathón y Olimpia se enfrentan esta tarde en una nueva edición del clásico de Liga Nacional. Te mostramos el ambiente que se vive a pocas horas del arranque del partido.

Fotos: Mauricio Ayala y Neptali Romero.
2 de 20

Olimpia se instaló desde tempranas horas en el estadio Yankel Rosenthal para enfrentar a Marathón por la jornada 8 de Liga Nacional.

3 de 20

El técnico Eduardo Espinel y sus pupilos llegaron confiados para afrontar este vibrante compromiso con unos de sus rivales históricos.

4 de 20

El ambiente estuvo a todo dar con la llegada de la barra Furia Verde, para apoyar a su equipo Marathón.

5 de 20

Instrumentos de percusión y canticos hacían poner a vibrar a los presentes en los alrededores del estadio sanpedrano.

6 de 20

La Ultra Fiel, barra del Olimpia, también llegó a alentar a su equipo con sus banderas y canticos alusivos al viejo león.

7 de 20

La Policía Nacional desplazó cientos de elementos para dar seguridad a los aficionados.
8 de 20

La afición del Olimpia no abandonará a su equipo y llegaron bien identificados para apoyarlo esta tarde ante Marathón.

9 de 20

Mario Berrios, director deportivo del equipo verdolaga, se aseguró de que todos los detalles estuvieron en su punto previo al pitazo inicial.

10 de 20

Las bellas chicas no pueden faltar en este tipo de partidos. Esta rubia se robó las miradas en el sector de silla del Yankel.

11 de 20

Esta pareja sorprendió al llegar dividida, ya que ella es aficionada del Olimpia y él sigue al Marathón.

12 de 20

La periodistas Tanya Rodríguez aprovechó para tomarse fotos con los aficionados.

13 de 20

Esta guapa policía también deslumbró en la previa del Marathón vs Olimpia.

14 de 20

"Hulk Verdolaga", uno de los personajes que va a todos lados siguiendo a Marathón.

15 de 20

Familias completas estarán apoyando esta tarde a Olimpia. Un clima agradable impera sobre San Pedro Sula.
16 de 20

La periodista Claudia Torres, de EL HERALDO, en plena cobertura del clásico Marathón vs Olimpia.

17 de 20

¡HERMOSURA! Otra de las guapas chicas que engalanaron la previa del clásico.

18 de 20

El partido arranca a partir de las 3:00 PM y en Yankel ya luce con una buena cantidad de aficionados.

19 de 20

Marathón llega con la baja sensible de Damín Ramírez que fue expulsado en el último partido ante Génesis.

20 de 20

Por su parte, Olimpia enfrentará el compromiso con todo su arsenal, sin bajas sensibles para el partido.

