¡Lamentable! Falleció durante partido de fútbol en LaLiga de España

Un lamentable hecho se dio en medio de un partido de fútbol de LaLiga de España donde el cual se tuvo que detener y luego posponer tras confirmarse el fallecimiento.
El encuentro entre Sporting y Leganés, de la vigésima octava jornada de la Liga española de Segunda División fue suspendido oficialmente
El partido estaba programado para disputarse este domingo, pero luego de tener que atender una emergencia médica en las gradas de El Molinón, no se pudo jugar.
El partido se detuvo a los tres minutos de haber comenzado por una emergencia médica en el graderío sur del estadio, en uno de los vomitorios de acceso.
Un aficionado local se habría desvanecido, requiriendo de asistencia médica de urgencia, sin que fuentes oficiales hayan confirmado la causas de dicha intervención.
Los futbolistas se retiraron a vestuarios tras un cuarto de hora sobre el césped a la espera de instrucciones por parte del colegiado, Daniel Palencia Caballero.
Tras más de media hora desde que se detuvo el encuentro, finalmente se anunció por megafonía la suspensión definitiva del mismo, que quedará aplazado a una nueva fecha.
Mientras los aficionados abandonaban las gradas, el Sporting trasladaba el siguiente mensaje por vía interna
"Lamentamos informar de que el partido ha sido suspendido por una emergencia médica. En estos momentos, la prioridad es la seguridad de todos los asistentes. Rogamos calma y colaboración a la hora de abandonar las gradas del estadio.
El partido, que fue suspendido esta tarde por el triste fallecimiento de un aficionado en El Molinón-Enrique Castro "Quini", se disputará este lunes 2 de marzo a las 20:00 horas.
Los aficionados estuvieron atentos esperando la decisión y noticia final de lo ocurrido en el estadio El Molinón
Al final se confirmó la lamentable noticia que el aficionado de 82 años había fallecido luego de haberse desvanecido en las graderías. Era abonado del Club desde hace 40 años.