Isabel Zambrano hace confesión sobre su vida amorosa: Confirma relación con exjugador y DT

En el pasado fue relacionada sentimentalmente con algunos futbolistas, aunque siempre desmintió esos rumores

  • Actualizado: 01 de marzo de 2026 a las 10:22
1 de 19

La periodista Isabel Zambrano sorprendió en las últimas horas al abrir su corazón en redes sociales y compartir varias confesiones sobre su vida personal con sus seguidores.

 Fotos: Cortesía redes sociales.
2 de 19

La reconocida periodista nació en Danto, La Ceiba, aunque pasó gran parte de su infancia en San Juan Pueblo, lugar al que siempre recuerda con cariño.
3 de 19

Con el paso de los años se ha consolidado como una de las figuras femeninas más influyentes del periodismo deportivo en Honduras.
4 de 19

Su historia en televisión comenzó tras realizar un casting con Salvador Nasralla, quien vio en ella el potencial para integrarla a su proyecto televisivo.
5 de 19

Aunque su nombre completo es Ercilia Isabel Zambrano, fue Nasralla quien decidió presentarla únicamente como Isabel, nombre con el que hoy es ampliamente conocida.
6 de 19

Desde 2009, cuando empezó a trabajar en el programa X-0, fijó su residencia en Tegucigalpa, ciudad donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional.
7 de 19

Inicialmente estudió la carrera de Turismo, pero ya dentro de los medios decidió prepararse académicamente en periodismo con énfasis en deportes.
8 de 19

Es una apasionada del fútbol, seguidora del Club América y admiradora del exdelantero sueco Zlatan Ibrahimović.
9 de 19

Además, mantiene un estilo de vida saludable y fitness, algo que suele reflejar en sus publicaciones en redes sociales.
10 de 19

En el pasado fue relacionada sentimentalmente con algunos futbolistas, aunque siempre desmintió esos rumores.
11 de 19

Pero en las últimas horas, durante una dinámica en Instagram, la guapa Isabel respondió con sinceridad a la pregunta: “¿Soltera o comprometida?”.
12 de 19

Su contestación fue clara y directa: “La segunda, desde hace muchísimos años”, dejando entrever que mantiene una relación estable desde hace bastante tiempo.
13 de 19

Ante la consulta “¿Jugador con el que se casaría hablando futbolísticamente, nada de físico?”, respondió entre risas.
14 de 19

Isabel confesó que se trata de “un exjugador y entrenador desde hace muchísimos años”.
15 de 19

Diversos medios han señalado que su pareja es el exjugador del Fútbol Club Motagua y actual entrenador argentino Diego Vázquez.
16 de 19

En su momento, ella misma contó cómo inició su historia con Diego: “Nos conocimos por el mundo en que trabajamos, ya que si trabajas en farándula es bastante fácil que encontrés a una persona del mismo medio. Fue en mi trabajo, en una invitación al trabajo”.
17 de 19

También explicó por qué evita publicar detalles de su relación: “Voy a explicar por qué hablo poco sobre mi vida privada. Hay pocas personas que conocen quiénes han sido mis novios, si tengo, si no tengo”.
18 de 19

En ese mismo sentido agregó: “Veo muchas parejas que pasan publicando su vida en redes sociales de que se aman, que se adoran y a los dos o tres meses se están matando, se divorcian, se están odiando”.
19 de 19

Finalmente, dejó clara su postura profesional al afirmar: “En mi trabajo quiero que la gente me conozca por lo que hago y no por ser la novia de X o Y persona. Siempre me he enfocado en que quiero que me conozcan por Isabel Zambrano, la periodista deportiva”.
