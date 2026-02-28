  1. Inicio
Selección podría retirarse del Mundial 2026 luego de ataque de EE UU en Medio Oriente

Los ataques de EE UU e Israel han llenado de tensión el Mundial de 2026 que se realizará en junio próximo

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 18:30
1 de 9

La escalada militar masiva en Oriente Medio tras un ataque conjunto a gran escala de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha hecho que una selección clasificada a la Copa del Mundo 2026 advierta su retiro. Esto es lo último que se informa sobre la polémica.

Fotos: Cortesía redes
2 de 9

Toda la previa del Mundial United 2026 que se celebrará en USA, Canadá y México ha estado en el ojo del huracán por temas políticos que arrastra al ataque de EE UU contra los iraníes.

Foto: Cortesía redes
3 de 9

El ataque con misiles ha puesto el fútbol patas arriba y en Irán dudan de acudir al Mundial, de hecho, así lo dejó entrever el presidente de la Federación, Mehdi Taj.

 Foto: Cortesía redes
4 de 9

"Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir", afirmó Taj.

 Foto: Cortesía redes
5 de 9

Estados Unidos invadió Irán en un ataque inesperado y entendiendo que los iraníes viajarían a Norteamérica, sería mejor no participar, manifestaron en el país del Medio Oriente.

Foto: Cortesía redes
6 de 9

Irán deberá jugar ante Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto en Los Ángeles y Seattle.

 Foto: Cortesía redes
7 de 9

Irán suspendió su liga en un tramo importante del campeonato con miras al torneo Mundial. Todavía no hay decisión final.

 Foto: Cortesía redes
8 de 9

La selección de Irán fue la sexta nación clasificada al Mundial de United 2026 por la Confederación asiática.

 Foto: Cortesía redes
9 de 9

De hecho, para el sorteo celebrado en diciembre, la Federación de Irán reprochó a la embajada de Estados Unidos de negarle el visado a algunos de sus miembros, algo que comenzó a poner tenso el ambiente.

 Foto: Cortesía redes
