Selección podría retirarse del Mundial 2026 luego de ataque de EE UU en Medio Oriente

La escalada militar masiva en Oriente Medio tras un ataque conjunto a gran escala de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha hecho que una selección clasificada a la Copa del Mundo 2026 advierta su retiro. Esto es lo último que se informa sobre la polémica.
Toda la previa del Mundial United 2026 que se celebrará en USA, Canadá y México ha estado en el ojo del huracán por temas políticos que arrastra al ataque de EE UU contra los iraníes.
El ataque con misiles ha puesto el fútbol patas arriba y en Irán dudan de acudir al Mundial, de hecho, así lo dejó entrever el presidente de la Federación, Mehdi Taj.
"Con lo que ocurrió hoy y con ese ataque de Estados Unidos, es improbable que podamos mirar con esperanza al Mundial, pero los jefes del deporte son los que deben decidir", afirmó Taj.
Estados Unidos invadió Irán en un ataque inesperado y entendiendo que los iraníes viajarían a Norteamérica, sería mejor no participar, manifestaron en el país del Medio Oriente.
Irán deberá jugar ante Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto en Los Ángeles y Seattle.
Irán suspendió su liga en un tramo importante del campeonato con miras al torneo Mundial. Todavía no hay decisión final.
La selección de Irán fue la sexta nación clasificada al Mundial de United 2026 por la Confederación asiática.
De hecho, para el sorteo celebrado en diciembre, la Federación de Irán reprochó a la embajada de Estados Unidos de negarle el visado a algunos de sus miembros, algo que comenzó a poner tenso el ambiente.