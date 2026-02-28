Con la llegada del nuevo técnico a la Selección de Honduras, así sería la primer convocatoria

José Francisco Molina fue anunciado como nuevo técnico de la Selección Nacional de Honduras. Estos jugadores podrían ser incluidos en su primera convocatoria oficial.
Alenis Vargas: El joven delantero ya debutó en la Selección de Honduras, y ahorta milita en el Manisa FK turco.
Rigoberto Rivas: El Bambino ha recuperado nivel en el Kocaelispor de la Superliga de Turquía, hizo buenos juegos en la pasada eliminatoria y una lesión lo quitó del cierre.
Denil Maldonado: Luego de siete meses inactivo, el zaguero está listo para hacer su debut oficial con Rubin Kazán en Rusia. Para el amistoso contra Perú tendrá ritmo de juego.
Luis Palma: Es el unico centroamericano jugando las competencias de la UEFA y es titular en el Lech Poznán de Polonia.
Deiby Flores: El volante de contención está sin equipo, pero en caso de fichar en la MLS tendrá alrededor de 4 juegos antes del partido de la Selección de Honduras.
Joseph Rosales: El lateral izquierdo inició la temporada en la MLS con el Austin FC.
Julián Martínez: El zaguero del Alverca FC de Portugal fue pieza clave en la pasada eliminatoria y su baja en el cierre pesó en grande.
Kervin Arriaga: El mediocampista del Levante es uno de los pilares dentro de la Selección de Honduras.
José Mario Pinto: El olimpista a punta a luchar por la titularidad en este nuevo proceso eliminatorio con Honduras.
Jorge Álvarez: El volante del Olimpia tiene para dar más en la Selección de Honduras y su talento no se discute.
Edwin Rodríguez: El media punta del Olimpia también se perdió el cierre de la eliminatoria por lesión y quiere ir a su primer Mundial.
Edrick Menjívar: El arquero quedó dolido por no ir al Mundial 2026 y se despidió de la Bicolor con 32 años, pero tratarán de convencerlo que vuelva.
Jorge Benguché: El Toro es uno de los delanteros que más gustan a los técnicos por su potencia y velocidad.
Onán Rodríguez: El joven arquero del Olimpia tienen proyección y podría tener su primer convocatoria oficial.
Christopher Meléndez: El defensor de Motagua está consolidado y muestra solidez, en Motagua es titular indiscutible.
Luis "Buba" López: El experimentado arquero del Real España podría ver su último proceso en la Bicolor.
Erick "Yío" Puerto: El delantero del Platense está a las puertas de debutar en la Selección de Honduras luego de quedarse a las puertas en el cierre de la eliminatoria.
Luis Vega: El zaguero de Motagua es de los grandes zagueros con futuro prometedor en fútbol catracho.
Luis Ortiz: Uno de los arqueros con futuro dentro de las selecciones nacionales y consolidado en Motagua.
Alexy Vega: La estrella de Marathón no está en su mejor nivel, pero nadie discute de su talento con el balón.
David Ruiz: El mediocampista del Inter Miami también se perdió gran parte de la eliminatoria al Mundial 2030 y se recuperó de su lesión para competir con todo en la temporada 2026.
Nayroby Vargas: El delantero del Mainz de Alemania sigue en la órbita para su estreno oficial con Honduras.
Leonardo García Posadas: El zaguero alemán de raíces hondureñas se mantiene en su formación en el Hamburgo donde el capitán y sigue sin tener participación oficial con los catrachos.
Nixon Cruz: El extremo del Real España destaca a sus 19 años y es uno de los jugadores que destacan en la Liga Nacional de Honduras, apunta pronto a irse al extranjero.
Luis Suazo: El joven de 17 años es de los jugadores que enorme talento y mundialista Sub-17, en el Braga destaca en sus divisiones Sub-19 y Sub-20.
Mathías Vázquez: El salto que dio al FC Cincinnati 2 le dará un plus más al exjugador de Motagua, el espigado delantero de 19 años ha luchado por su llamado a base de goles a la Selección de Honduras. Será uno de los nuevos legionarios a seguir. Una perla en ataque.
Dereck Moncada: El extremo de 18 años brilla con luz propia en el Inter de Bogotá donde está líder con el club y luchando en la tabla de goleadores con 5 tantos.
Keyrol Figueroa: El delantero del Liverpool Sub-21 de 19 años es tema constante en la FFH, el director deportivo Francis Hernández tiene la gran misión con el asunto. Lo desean para el proceso rumbo al Mundial 2030.