Con la llegada del nuevo técnico a la Selección de Honduras, así sería la primer convocatoria

La Bicolor jugará el próximo 31 de marzo ante la selección de Perú en España

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 12:21
José Francisco Molina fue anunciado como nuevo técnico de la Selección Nacional de Honduras. Estos jugadores podrían ser incluidos en su primera convocatoria oficial.

 Fotos: Cortesía.
Alenis Vargas: El joven delantero ya debutó en la Selección de Honduras, y ahorta milita en el Manisa FK turco.
Rigoberto Rivas: El Bambino ha recuperado nivel en el Kocaelispor de la Superliga de Turquía, hizo buenos juegos en la pasada eliminatoria y una lesión lo quitó del cierre.
Denil Maldonado: Luego de siete meses inactivo, el zaguero está listo para hacer su debut oficial con Rubin Kazán en Rusia. Para el amistoso contra Perú tendrá ritmo de juego.
Luis Palma: Es el unico centroamericano jugando las competencias de la UEFA y es titular en el Lech Poznán de Polonia.
Deiby Flores: El volante de contención está sin equipo, pero en caso de fichar en la MLS tendrá alrededor de 4 juegos antes del partido de la Selección de Honduras.
Joseph Rosales: El lateral izquierdo inició la temporada en la MLS con el Austin FC.
Julián Martínez: El zaguero del Alverca FC de Portugal fue pieza clave en la pasada eliminatoria y su baja en el cierre pesó en grande.
Kervin Arriaga: El mediocampista del Levante es uno de los pilares dentro de la Selección de Honduras.
José Mario Pinto: El olimpista a punta a luchar por la titularidad en este nuevo proceso eliminatorio con Honduras.
Jorge Álvarez: El volante del Olimpia tiene para dar más en la Selección de Honduras y su talento no se discute.
Edwin Rodríguez: El media punta del Olimpia también se perdió el cierre de la eliminatoria por lesión y quiere ir a su primer Mundial.
Edrick Menjívar: El arquero quedó dolido por no ir al Mundial 2026 y se despidió de la Bicolor con 32 años, pero tratarán de convencerlo que vuelva.
Jorge Benguché: El Toro es uno de los delanteros que más gustan a los técnicos por su potencia y velocidad.
Onán Rodríguez: El joven arquero del Olimpia tienen proyección y podría tener su primer convocatoria oficial.
Christopher Meléndez: El defensor de Motagua está consolidado y muestra solidez, en Motagua es titular indiscutible.
Luis "Buba" López: El experimentado arquero del Real España podría ver su último proceso en la Bicolor.
Erick "Yío" Puerto: El delantero del Platense está a las puertas de debutar en la Selección de Honduras luego de quedarse a las puertas en el cierre de la eliminatoria.
Luis Vega: El zaguero de Motagua es de los grandes zagueros con futuro prometedor en fútbol catracho.
Luis Ortiz: Uno de los arqueros con futuro dentro de las selecciones nacionales y consolidado en Motagua.
Alexy Vega: La estrella de Marathón no está en su mejor nivel, pero nadie discute de su talento con el balón.
David Ruiz: El mediocampista del Inter Miami también se perdió gran parte de la eliminatoria al Mundial 2030 y se recuperó de su lesión para competir con todo en la temporada 2026.
Nayroby Vargas: El delantero del Mainz de Alemania sigue en la órbita para su estreno oficial con Honduras.

 Alfredo Galeas
Leonardo García Posadas: El zaguero alemán de raíces hondureñas se mantiene en su formación en el Hamburgo donde el capitán y sigue sin tener participación oficial con los catrachos.

 Alfredo Galeas
Nixon Cruz: El extremo del Real España destaca a sus 19 años y es uno de los jugadores que destacan en la Liga Nacional de Honduras, apunta pronto a irse al extranjero.
Luis Suazo: El joven de 17 años es de los jugadores que enorme talento y mundialista Sub-17, en el Braga destaca en sus divisiones Sub-19 y Sub-20.
Mathías Vázquez: El salto que dio al FC Cincinnati 2 le dará un plus más al exjugador de Motagua, el espigado delantero de 19 años ha luchado por su llamado a base de goles a la Selección de Honduras. Será uno de los nuevos legionarios a seguir. Una perla en ataque.

 Sinoe Palma
Dereck Moncada: El extremo de 18 años brilla con luz propia en el Inter de Bogotá donde está líder con el club y luchando en la tabla de goleadores con 5 tantos.

 Mario O. Figueroa
Keyrol Figueroa: El delantero del Liverpool Sub-21 de 19 años es tema constante en la FFH, el director deportivo Francis Hernández tiene la gran misión con el asunto. Lo desean para el proceso rumbo al Mundial 2030.
