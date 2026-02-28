  1. Inicio
Remodelación del estadio Azteca para el Mundial 2026: Crítica y los últimos avances del recinto

Esta intervención busca colocar al recinto mexicano al nivel de los estadios más modernos del mundo

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 11:41
En las últimas horas se han revelado imágenes de la remodelación de lo que será el nuevo estadio Azteca (Banorte) de cara al Mundial 2026. Así luce.

Fotos: Cortesía.
El Estadio Azteca avanza en una etapa decisiva de su modernización rumbo al Mundial 2026, donde será sede por tercera vez en su historia.
A pocas semanas de su reinauguración oficial, la instalación de una membrana roja en el techo ha captado la atención de los aficionados.
Aunque en redes sociales fue comparada con una simple lona, se trata de una cubierta de alta tecnología avalada por los estándares internacionales de la FIFA.
Esta intervención busca colocar al recinto mexicano al nivel de los estadios más modernos del mundo.
La nueva cubierta forma parte de la identidad renovada del “Coloso de Santa Úrsula”, combinando tradición y vanguardia arquitectónica.
El material utilizado es ETFE, un polímero ligero y resistente desarrollado originalmente para la industria aeroespacial.
Su capacidad para soportar granizo, fuertes vientos y radiación solar garantiza durabilidad por varias décadas.
Con esta tecnología, el Azteca se suma a la lista de recintos de élite como el Allianz Arena, el San Mamés y el SoFi Stadium.
La ligereza del ETFE permite cubrir grandes espacios sin comprometer la estructura original del inmueble, que supera los 60 años de antigüedad.
Además, la membrana regula la entrada de luz natural y mejora el confort térmico y acústico en las tribunas.
En el interior, las gradas ya cuentan con butacas ergonómicas nuevas y palcos totalmente remodelados.
También se reubicó el túnel hacia los vestidores para optimizar el tránsito de jugadores y cuerpos técnicos.
El terreno de juego incorporará pasto híbrido con tecnología de drenaje avanzada para asegurar condiciones óptimas incluso bajo lluvias intensas.
Se instalaron pantallas LED de alta definición y un sistema de sonido envolvente que moderniza la experiencia del espectador.
Con el respaldo comercial de Banorte y mejoras en el entorno urbano, el estadio apunta a estar listo al 100% en el primer trimestre de 2026, consolidándose como un ícono renovado del fútbol mundial.
