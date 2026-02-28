De ser campeón como futbolista profesional a trabajar en una tienda: Su nueva vida en Europa

Exfutbolista sorprende con duro relato sobre su vida. Pasó de ser campeón con importante equipo, a trabajar en una tienda deportiva.
Pero muchos ya conocen su caso. Hace unos meses se viralizaron en redes sociales las imágenes de Mathieu junto a unos aficionados que se lo encontraron en el local.
Desde entonces, generó preocupación y también dudas sobre por qué el exjugador habría terminado como vendedor, cuando estuvo en lo más alto con el Barcelona, equipo con el que fue campeón.
Tras meses de incertidumbre sobre su actualidad, Mathieu rompió el silencio en diálogo con Bein Sports y confirma que sigue trabajando en una tienda deportiva tras retirarse, pero preocupa al revelar que sufrió problemas de salud mental.
Primero, confirmó que “Sí, soy vendedor allí”, para acabar con los rumores sobre su nueva vida tras colgar los botines.
Más adelante, reveló que fue un antiguo compañero de la cantera del Sochaux, Loïc Loval-Landré, quien le tendió la mano cuando más lo necesitaba. Tras un tiempo sin hacer nada y con problemas de salud mental, decidió dar el paso y comenzó a trabajar en la tienda deportiva.
“Intenté quedarme en el fútbol, como todo el mundo, pero probé con el fútbol amateur. Luego, él también trabaja ahí, sabía que yo necesitaba salir un poco de casa, porque llevaba mucho tiempo sin hacer nada y me dijo: ‘Si quieres, hay un puesto libre‘. Y yo dije: ‘Bueno, ¿por qué no?‘ Y así fue, surgió naturalmente”, confesó.
“Tuve un rato en que estuve bien. Después de la lesión, dije que paraba. Pero en realidad, sí, es el después. En algún momento dejas de hacer cosas, ya no entras al vestuario, ya no tienes ese público. Y te vas hundiendo y no te das cuenta"
"Y después, en algún momento, sientes dentro que algo va mal. Pasé por una etapa de depresión, porque hay que decirlo, no hay problema. Y luego, estuve encerrado en casa y me dije: ‘Bueno, no, en algún momento hay que salir, hay que vivir‘. Y después encontré esto. Y bueno, hay que tener vida social, ver gente”
Siete meses después de que se viralizaron las fotos de su nuevo trabajo, Mathieu reapareció y dejó una confesión que golpea. Según cuenta, está superando una depresión: "Tengo muchos problemas". El exdefensor asegura que atravesó meses muy duros lejos de los focos y admite que ahora trabaja en una tienda de Intersport cerca de Marsella, que la considera "una rutina distinta".
En la misma entrevista, Mathieu desvela que su situación laboral está vinculada a un proceso judicial que le ha provocado "bastantes problemas", aunque insiste en que no puede ofrecer más detalles.
“El problema es que no puedo hablar mucho de eso. Porque, justamente, por eso Intersport, porque me pasa algo y tengo muchos problemas. Solo puedo decir que estoy en un proceso judicial. Eso es todo”, contó.
Hoy, lejos del césped y del ruido, Jérémy Mathieu atiende clientes en Marsella mientras intenta ordenar su vida, paso a paso, detrás de un mostrador: “No es lo que quiero hacer. No lo voy a hacer eternamente, eso está claro. Fue sobre todo para tener una vida social”.
Asimismo, expuso que provocó un conflicto involuntario en el vestuario con Messi y Luis Enrique: “Fue tras un partido. Un periodista me dice: ‘He escuchado que Luis Enrique y Messi se pelearon‘. Yo le dije: ‘Sí, discutieron. Eso sucede, en Toulouse, en Valencia, pasa en todos los clubes‘.
"Esa noche, llego a casa y recibo llamadas. Hasta Xavi me llama: ‘¿Por qué dijiste eso?‘. Le pedí perdón. Me llamó mi agente y me dijo que debía pedir disculpas a todos. Llamé directo a Xavi y a Leo, que fue el que mejor reaccionó. Me dijo: ‘No te preocupes, son los periodistas. La próxima vez, no digas nada, pasa de largo y ya está. No te preocupes’”.
Salido de la cantera del Sochaux, Jérémy llegó a España tras destacar en el Toulouse. Fue el Valencia el que le abrió las puertas en LaLiga, antes de poner rumbo al equipo catalán a cambio de 20 millones de euros.
Mathieu fichó por el Barça en la campaña 2014-15 y estuvo tres años en el club, donde ganó un total de nueve títulos; uno de ellos fue la última Champions League que han levantado los azulgranas en Berlín, Alemania.