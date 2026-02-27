  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

El millonario salario que tendrá José Molina como técnico de la selección de Honduras

La Selección Nacional de Honduras ha anunciado a José Francisco Molina como su nuevo técnico de cara a la eliminatoria rumbo al Mundial 2030, con quien se espera clasificar.

  • Actualizado: 27 de febrero de 2026 a las 17:15
El millonario salario que tendrá José Molina como técnico de la selección de Honduras
1 de 20

La Selección Nacional de Honduras ha anunciado a José Francisco Molina como su nuevo técnico de cara a la eliminatoria rumbo al Mundial 2030, con quien se espera clasificar.
El millonario salario que tendrá José Molina como técnico de la selección de Honduras
2 de 20

El banquillo de la Selección de Honduras tiene nuevo timonel y se trata del español José Francisco Molina, quien llega para tratar de enderezar un barco que ha estado deambulando desde Brasil 2014 fracasando en tres procesos al hilo.
El millonario salario que tendrá José Molina como técnico de la selección de Honduras
3 de 20

Y es por ello que el puesto de director técnico de Honduras ha sido históricamente uno de los más codiciados del ruedo centroamericano junto al de Costa Rica y Guatemala, que son las Federaciones que mejor pagan a lo largo de la historia, tanto así que para el proceso al 2030 la FFH ha doblado el salario del cuerpo técnico.
El millonario salario que tendrá José Molina como técnico de la selección de Honduras
4 de 20

Desde que en 2007 se inició una era de técnicos colombianos que devolvieron a la "H" al mapa mundialista, la inversión en el cuerpo técnico ha experimentado cambios drásticos.

El millonario salario que tendrá José Molina como técnico de la selección de Honduras
5 de 20

Con la mirada puesta en el ciclo de 2030, la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) ha decidido romper los esquemas con una cifra récord para el nuevo estratega español, José Francisco Molina.
El millonario salario que tendrá José Molina como técnico de la selección de Honduras
6 de 20

La historia de esta escalada financiera comenzó con Reinaldo Rueda en el proceso hacia Sudáfrica 2010. En aquel entonces, el colombiano percibía un salario de $37,500 mensuales, una cifra que parecía alta para la época, pero que se justificó plenamente con la clasificación tras 28 años de ausencia.

El millonario salario que tendrá José Molina como técnico de la selección de Honduras
7 de 20

Aquel equipo de trabajo le costaba a la federación unos $450,000 anuales, estableciendo el estándar para lo que vendría después con sus compatriotas.
El millonario salario que tendrá José Molina como técnico de la selección de Honduras
8 de 20

Posteriormente, para el Mundial de Brasil 2014, la vara subió con Luis Fernando Suárez. El estratega, que logró la segunda clasificación consecutiva, devengaba aproximadamente $52,450 mensuales.

El millonario salario que tendrá José Molina como técnico de la selección de Honduras
9 de 20

Este incremento reflejaba la confianza de una federación que veía en los técnicos mundialistas una inversión segura, llegando a pagar más de $629,000 al año por el mando técnico de la bicolor.
El millonario salario que tendrá José Molina como técnico de la selección de Honduras
10 de 20

Sin embargo, el punto máximo de los técnicos colombianos en términos de estatus llegó con Jorge Luis Pinto. Tras su éxito con Costa Rica en la justa de Brasil 2014, el cafetero aterrizó en Honduras para el proceso de Rusia 2018 cobrando $50,000 mensuales.

El millonario salario que tendrá José Molina como técnico de la selección de Honduras
11 de 20

Aunque su salario era ligeramente inferior al de Suárez en su pico, el costo operativo total de su cuerpo técnico fue el más alto hasta ese momento, superando los 45 millones de lempiras durante todo el trienio que terminó en la eliminación ante Australia en el repechaje intercontinental.
El millonario salario que tendrá José Molina como técnico de la selección de Honduras
12 de 20

Tras el fracaso de 2018, la FFH optó por una política de austeridad con el uruguayo Fabián Coito para el proceso de Qatar 2022. El charrúa aceptó un contrato de apenas $20,000 mensuales, el más bajo en una década.

El millonario salario que tendrá José Molina como técnico de la selección de Honduras
13 de 20

No obstante, la crisis de resultados obligó a traer de emergencia a Hernán "Bolillo" Gómez, quien volvió a elevar el gasto a $40,000 mensuales en un intento fallido por rescatar la eliminatoria.

El millonario salario que tendrá José Molina como técnico de la selección de Honduras
14 de 20

Tras él, Diego Vazquez mantuvo un perfil bajo de $20,000 antes de la llegada de la segunda era Rueda.
El millonario salario que tendrá José Molina como técnico de la selección de Honduras
15 de 20

Reinaldo, en su segundo ciclo, que finalizó abruptamente en noviembre de 2025 tras quedar fuera del Mundial 2026, contaba con un presupuesto para su cuerpo técnico de aproximadamente $45,000 mensuales.

El millonario salario que tendrá José Molina como técnico de la selección de Honduras
16 de 20

Esta eliminación dejó una profunda herida deportiva, pero también marcó el cierre de una etapa de salarios "moderados" ante la urgencia de renovar totalmente la estructura técnica de cara al próximo centenario mundialista.
El millonario salario que tendrá José Molina como técnico de la selección de Honduras
17 de 20

La gran sorpresa ha saltado este 27 de febrero de 2026, cuando la FFH hizo oficial la contratación del español José Francisco Molina. El exdirector deportivo de la Selección Española y extécnico llega con un respaldo económico sin precedentes.

El millonario salario que tendrá José Molina como técnico de la selección de Honduras
18 de 20

Diario El Heraldo conoció que la Federación de Honduras ha aprobado un presupuesto cercano a los $75,000 mensuales para cubrir los salarios de todo el nuevo cuerpo técnico europeo, lo que representa un aumento del 66% respecto a lo que percibía el equipo de Rueda meses atrás.
El millonario salario que tendrá José Molina como técnico de la selección de Honduras
19 de 20

Este nuevo presupuesto de $900,000 anuales coloca a Molina como el técnico con el respaldo financiero más grande en la historia de la Selección de Honduras. Lejos aún de lo que Bora Milutinovic percibió en su etapa con la 'H' (2003-2004) que ascendía a los $30,000 dólares mensuales y que por aquella fecha era una locura.
El millonario salario que tendrá José Molina como técnico de la selección de Honduras
20 de 20

Con la llegada de Molina y este ambicioso presupuesto, Honduras intenta equipararse a las potencias de la región en inversión técnica. El reto para el estratega español será demostrar que los $75,000 mensuales se traducen en un funcionamiento colectivo que devuelva la ilusión a una afición que ha visto cómo el costo del banquillo sube, mientras que los resultados deportivos se han estancado en la última década.
Cargar más fotos