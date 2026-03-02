Irán atacará cualquier base de EEUU en Europa "si es necesario", dice embajador

Madrid, España.- Irán atacará cualquier base estadounidense en Europa y concretamente en España "si fuera necesario", según afirmó este lunes el embajador iraní en España, Reza Zabib, pero aclaró que "sería una reacción, no una agresión".

"Somos un país capaz de reaccionar", sostuvo Zabib en una rueda de prensa en Madrid, "aunque espero que no haya necesidad de hacerlo", añadió en referencia al posible ataque de las bases de Europa.

El diplomático también sostuvo que no tiene información "técnica" sobre los ataques iraníes a bases en Chipre, pero ve probable que hayan ocurrido y que, en ese caso, "estaría dentro de la regla general de Irán: reaccionar ante una agresión ilegal".

Por otro lado, el embajador confirmó que acudirá a la reunión con el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, quien lo convocó este lunes para trasladarle el rechazo y la condena de España a las acciones "injustificadas" de Irán contra los países del Golfo y exigirle que cesen "inmediatamente".