Jowell & Randy regresan a Honduras con tres horas de perreo y una experiencia en 3D

Cuando Jowell & Randy cerraron su último show en Honduras en 2024, se despidieron del público con una sola condición pendiente: regresar pronto y hacerlo a lo grande.
Este 21 de marzo, el dúo puertorriqueño tomará el escenario del Estadio Héctor "Chochi" Sosa —en Tegucigalpa— como parte de la cartelera principal del Party de Verano 2026, el festival producido por CR Entertainment y Conciertos Honduras que ya tiene al país hablando de una noche llamada a marcar un antes y un después en la historia de los conciertos locales.
El dúo urbano confirmó en un video difundido por los organizadores que su actuación se extenderá por tres horas completas de perreo y que contará con tecnología en 3D, una propuesta de producción inusual en el mercado centroamericano y que pone a este concierto en una categoría aparte dentro del circuito regional de eventos masivos.
La taquilla ya reporta sold out en tres de las cinco localidades disponibles, y los pocos boletos que aún quedan en circulación se concentran únicamente en la zona de Beach Lovers y en gradería. Para quienes todavía no han asegurado su entrada, el margen de tiempo se estrecha con cada día que pasa.
Entender por qué los boletos se agotan a ese ritmo requiere repasar lo que Jowell & Randy han dejado sembrado en más de dos décadas de carrera.
Con tantos años de trayectoria, cientos de reconocimientos y siete álbumes de estudio, son uno de los duetos más populares de América Latina y se les considera entre los pioneros del reggaetón.
Su álbum debut, "Los más sueltos del Reggaeton", lanzado en 2007, los consolidó a nivel internacional e incluye éxitos como "Un poco loca" con De La Ghetto y Let's Do It.
Esas canciones, dos décadas después, siguen sonando en fiestas, en transmisiones en vivo y en playlists de nostalgia que acumulan millones de reproducciones.
Su álbum "El momento", de 2010, llegó al número dos en la lista Top Latin Albums de Billboard, mientras que "Sobredoxis" de 2013 alcanzó el puesto 10 en esa misma clasificación.
Pero el dúo nunca se conformó con vivir de lo que ya habían construido. En 2017, "Bonita" con J Balvin alcanzó el número 7 en Latin Airplay y el número 8 en Hot Latin Songs de Billboard.
Luego llegó el momento que quizás nadie anticipaba con esa magnitud. "Safaera", junto a Bad Bunny y Ñengo Flow, se lanzó el 29 de febrero de 2020 dentro del álbum YHLQMDLG de Bad Bunny.
La canción, construida como una sinfonía de reggaetón con más de ocho cambios de beat y referencias a más de una década de historia del género, se convirtió en un fenómeno global. Con el tiempo, "Safaera" superó los mil millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en el hit número 26 de Bad Bunny en alcanzar esa cifra, un hito para cualquier acto latino.
El nombre de Jowell & Randy aparecía ahí, en una de las canciones más escuchadas de la era del streaming, como prueba de que su presencia sigue siendo relevante más allá de cualquier ciclo comercial.
Con tres localidades agotadas y el reloj corriendo para quienes aún buscan un lugar en gradería o en la zona de Beach Lovers, la pregunta ya no es si esta noche será memorable, es quién todavía tiene la oportunidad de estar ahí para contarlo.