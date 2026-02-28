Jowell & Randy regresan a Honduras con tres horas de perreo y una experiencia en 3D

La canción, construida como una sinfonía de reggaetón con más de ocho cambios de beat y referencias a más de una década de historia del género, se convirtió en un fenómeno global. Con el tiempo, "Safaera" superó los mil millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en el hit número 26 de Bad Bunny en alcanzar esa cifra, un hito para cualquier acto latino.