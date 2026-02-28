Confirman la causa de muerte de Robert Carradine, el papá de Lizzie McGuire

El actor Robert Carradine, recordado por millones como el entrañable papá Sam McGuire en la serie Lizzie McGuire, murió el pasado 23 de febrero en un hospital de Los Ángeles a los 71 años.
Lo que siguió a su muerte fue una oleada de tributos sinceros, mensajes rotos y una revelación que su propia familia decidió hacer pública con valentía.
La familia del actor confirmó que Carradine había luchado contra el trastorno bipolar durante casi dos décadas, y que esa batalla, larga y silenciosa, terminó siendo más de lo que pudo cargar.
El Médico Forense del Condado de Los Ángeles determinó oficialmente que la muerte fue un suicidio.
La causa médica quedó registrada como una lesión cerebral anóxica secundaria a asfixia por ahorcamiento, es decir, una privación total de oxígeno al cerebro, según citó Page Six.
Su hermano y manager, el también actor Keith Carradine, fue uno de los primeros en hablar. Keith confirmó que quería que la gente supiera sobre la lucha de Robert con el trastorno bipolar.
"No hay ninguna vergüenza en ello", dijo. "Es una enfermedad que pudo con él, y quiero celebrarlo por su lucha y celebrar su hermosa alma. Era profundamente talentoso, y lo extrañaremos cada día".
La familia también reveló un dato que ayuda a entender el peso acumulado que el intérprete cargó en sus últimos años.
Según reportes, la muerte de su hermano mayor David Carradine en 2009 fue el detonante de su enfermedad mental.
Robert Carradine construyó su carrera sobre una base sólida que pocos actores de su generación lograron sostener durante tanto tiempo.
Sus primeros pasos importantes los dio en los años setenta, con apariciones en "Bonanza" y junto a John Wayne en The Cowboys. Después vinieron papeles en Mean Streets de Martin Scorsese, Coming Home de Hal Ashby y la película bélica de Samuel Fuller The Big Red One.
Pero fue en los años 2000 donde encontró a su generación más joven. Como Sam McGuire en Lizzie McGuire de Disney Channel, Carradine llegó a una nueva audiencia y se instaló en la memoria afectiva de quienes crecieron viendo a Hilary Duff en pantalla.