Raúl de Molina habla sobre su depresión: "Nunca pensé que me iba a pasar"

Lo que hace especialmente reveladora su confesión es que la depresión no cedió cuando logró volver al trabajo. Según sus propias palabras, el peso emocional lo acompañó incluso bajo los reflectores. "Estuve por largo tiempo cuando no vine a trabajar y después hasta cuando vine a trabajar deprimido, que lloraba y todo eso en algunos momentos. Y es difícil", reconoció.