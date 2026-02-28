¿Qué ha pasado con Punch, el macaco que roba corazones con su tierno amigo de peluche?

Recientemente, varias personas han expresado su preocupación al ver videos que circulan en redes sociales donde se ve a Punch alejado de su peluche y además, al enterarse que habría sido lesionado en uno de sus brazos, pero su cuidador aclaró que los videos son viejos y que su visita al veterinario fue rutinaria para descartar cualquier problema médico; además, dijo que Punch solo se alejó de su peluche por un momento. En ese sentido, todo está bajo normalidad con el tierno macaco.