¿Qué ha pasado con Punch, el macaco que roba corazones con su tierno amigo de peluche?

Punch, un macaco japonés que ha conquistado los corazones de miles de personas en todo el mundo, continúa dándo de qué hablar, pues sus seguidores han expresado su preocupación por su salud y porque se le ha visto lejos de su peluche. Aquí las fotos:
Ahora está en el zoológico y jardín botánico de Ichikawa City Zoo en la prefectura de Chiba, Japón, pero Punch nació el 26 de julio de 2025, pero lamentablemente fue rechazado por su madre poco después de nacer.
Al no recibir el cuidado materno habitual, los cuidadores del zoológico intervinieron para alimentarlo con biberón y proporcionarle cuidados especializados.
Para suplir esta ausencia, los cuidadores probaron varios objetos de confort y finalmente ofrecieron a Punch un peluche de orangután para que el pequeño mono lo sujetara.
Desde entonces, el peluche se convirtió en su inseparable compañero. Y sí, ahora es él quien cuida a su pequeño peluche.
Videos y fotos muestran a Punch arrastrándolo por todo el recinto, abrazándolo mientras duerme o incluso usándolo como apoyo mientras explora su entorno.
Imágenes y clips en TikTok han generado una ola de apoyo con hashtags como #HangInTherePunch, donde usuarios de todo el mundo expresan cariño al pequeño macaco, quien además ha sido rechazado por los demás macacos del zoológico, pues al ser animales territoriales, no lo aceptaban en su entorno.
La popularidad del peluche que él ama provocó que el modelo de orangután se agotara en Japón, Estados Unidos y Corea del Sur, y en algunos mercados su precio superara varias veces su coste original.
Los cuidadores del zoo reportan que Punch ha comenzado a integrarse socialmente, con miembros de su grupo acariciándolo y cuidándolo.
Recientemente, varias personas han expresado su preocupación al ver videos que circulan en redes sociales donde se ve a Punch alejado de su peluche y además, al enterarse que habría sido lesionado en uno de sus brazos, pero su cuidador aclaró que los videos son viejos y que su visita al veterinario fue rutinaria para descartar cualquier problema médico; además, dijo que Punch solo se alejó de su peluche por un momento. En ese sentido, todo está bajo normalidad con el tierno macaco.