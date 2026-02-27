Denise Richards pierde en los tribunales y tendrá que costear la manutención de su ex

La jueza resolvió que la actriz Denise Richards deberá abonar a su exesposo Aaron Phypers una manutención conyugal temporal de 5,000 dólares al mes, además de 30,000 dólares destinados a cubrir sus honorarios legales en el proceso de divorcio.
El tribunal precisó que esta última cifra no podrá destinarse a la defensa penal de Phypers.
La resolución desglosa el pago mensual del siguiente modo: 2.000 dólares para el alquiler, 1.000 para el vehículo, 1,000 para alimentación y el resto para gastos varios.
Los 30,000 dólares en honorarios se abonarán en tres tramos de 10.000, con el primero venciendo a finales de marzo.
Phypers, de 53 años, declaró en la audiencia que contaba únicamente con 200 dólares. Al conocer la decisión, Richards murmuró que no podía "permitírselo", según recogió la publicación California Post.
La actriz indicó que apenas podía sufragar a su propio abogado y que había agotado sus recursos durante los siete años de matrimonio.
Su letrado, Mark Gross, alegó los elevados costes derivados del cuidado de su hija de 14 años, Eloise, quien presenta un trastorno cromosómico con retrasos en el desarrollo. Gross argumentó también que Richards fue víctima de abusos, en referencia a la orden de alejamiento permanente que le fue concedida contra Phypers en noviembre de 2025.
La defensa de Phypers, por su parte, recordó que su cliente no ha sido condenado. El ex de Richards enfrenta actualmente cuatro cargos por delito grave, entre ellos dos por lesiones a la cónyuge y dos por intimidación de testigos, todos ellos negados por el acusado. La pareja puso fin a su matrimonio en el verano de 2025, tras siete años juntos. Es el segundo divorcio de Richards, anteriormente casada con el actor Charlie Sheen.