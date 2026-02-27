Denise Richards pierde en los tribunales y tendrá que costear la manutención de su ex

La defensa de Phypers, por su parte, recordó que su cliente no ha sido condenado. El ex de Richards enfrenta actualmente cuatro cargos por delito grave, entre ellos dos por lesiones a la cónyuge y dos por intimidación de testigos, todos ellos negados por el acusado. La pareja puso fin a su matrimonio en el verano de 2025, tras siete años juntos. Es el segundo divorcio de Richards, anteriormente casada con el actor Charlie Sheen.