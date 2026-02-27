Lo que Jennifer Garner nunca había dicho sobre su vida después de Ben Affleck

Jennifer Garner lleva una década construyendo una forma de maternidad que no estaba en sus planes, según ella.
Desde que se separó de Ben Affleck en 2015, la actriz ha tenido que asumir que criar a sus tres hijos juntos significa algo diferente a lo que imaginó cuando se casaron en 2005.
En una reciente aparición en el podcast One Nightstand de Bustle, Garner dijo que "cuando tus hijos crecen en dos hogares separados, te conviertes en mamá y papá al mismo tiempo, y él se convierte en papá y mamá."
Una dinámica que, según reconoció, no se elige pero que acaba moldeando la forma en que cada uno ejerce su rol parental.
"Hay una pequeña pérdida en eso, pero también hay algo que se gana", afirmó. Y añadió que el proceso la ha obligado a soltar el control y a no obsesionarse tanto con los detalles de la crianza, algo que describió como un aprendizaje real, no como una resignación.
"Él sigue siendo la única persona que realmente conoce la verdad sobre ciertas cosas. Y yo sigo siendo la única que conoce algunas de las suyas", agregó.
Affleck, por su parte, había expresado en 2020 en Good Morning America un sentimiento similar. "Cuando tienes hijos con alguien, estás conectado a esa persona para siempre. Tengo mucha suerte de que ella sea la madre de mis hijos", afirmó entonces.
El divorcio de Affleck con Jennifer López, finalizado en enero de 2025, volvió a poner la relación entre el actor y Garner bajo el foco mediático.
Según fuentes cercanas al actor consultadas por Fox News Digital a finales de 2024, Affleck atraviesa un buen momento personal, con más tiempo dedicado a sus hijos y una relación con Garner que quienes los conocen describen sin dramatismo: familia, sin más etiquetas.