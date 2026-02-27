En streaming: El fin de Outlander y otras series para ver en marzo

Outlander (7 de marzo - Disney+). El esperado final de la historia de amor de Claire (Catriona Balfe) y Jamie (San Heughan) llega con la octava temporada de una serie que superará el centenar de episodios con los diez nuevos capítulos que se estrenarán. Jamie y Claire regresan a su hogar en Frasier's Ridge, que ha crecido mucho en su ausencia. Y nuevos secretos amenazan con separar a esta pareja, protagonista de la saga literaria de la estadounidense Diana Gabaldón, que saltó a la televisión en 2014.