Sufrimiento: ataque de colonos israelíes deja dos hermanos palestinos muertos

Dos hermanos palestinos murieron tras ser atacados a tiros por colonos israelíes en la localidad de Qaryut, situada en la gobernación de Nablus, al norte de Cisjordania ocupada, según informó la Media Luna Roja Palestina

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 09:42
1 de 12

Los familiares de los dos hermanos palestinos muertos en un ataque de colonos israelíes lloraron este lunes su muerte. Aquí las dolorosas imágenes del hecho.

 Fotos: EFE
2 de 12

Las víctimas fueron identificadas como Muhamad Taha Abdul Majeed Muamar, de 52 años, quien falleció tras recibir un disparo en la cabeza, y su hermano Fahim Muamar, de 47 años, quien fue herido de bala en la pelvis durante el ataque y posteriormente murió debido a la gravedad de sus lesiones.

 Foto: EFE
3 de 12

El incidente ocurrió cuando colonos armados irrumpieron y atacaron viviendas del pueblo, una comunidad rural de aproximadamente 2,500 habitantes ubicada a unos 28 kilómetros al sureste de la ciudad de Nablus.

 Foto: EFE
4 de 12

Equipos de emergencia que acudieron al lugar también atendieron a otras tres personas heridas durante el ataque, entre ellas un hombre de 30 años con una herida de bala en el hombro, otro de 32 años con un impacto en la rodilla y un adolescente de 15 años que recibió un disparo en el hombro.

 Foto: EFE
5 de 12

De acuerdo con los reportes médicos, los heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos mientras la situación permanecía tensa en la zona tras los enfrentamientos.

 Foto: EFE
6 de 12

Tras el hecho, Abdel Rahman Shadeed, dirigente del movimiento Hamás, calificó el ataque como un crimen organizado y acusó a las fuerzas israelíes de permitir acciones violentas por parte de colonos contra comunidades palestinas.

 Foto: EFE
7 de 12

El ataque se produce en un contexto de creciente tensión en Cisjordania, donde organizaciones palestinas denuncian un aumento de la violencia en áreas rurales, especialmente en comunidades cercanas a asentamientos israelíes.

 Foto: EFE
8 de 12

Paralelamente, el Ejército israelí confirmó la muerte de un joven palestino de 25 años durante una operación militar realizada el sábado en la ciudad de Dura, ubicada al suroeste de Hebrón, también en Cisjordania.

 Foto: EFE
9 de 12

Estos hechos coinciden con la escalada regional tras la ofensiva militar emprendida por Israel y Estados Unidos contra Irán, situación que ha incrementado las medidas de seguridad en los territorios palestinos ocupados.

 Foto: EFE
10 de 12

Desde el inicio del conflicto con Irán, las autoridades israelíes han reforzado el control militar en Cisjordania, manteniendo cerrados numerosos puntos de acceso y salida entre ciudades y comunidades palestinas.

 Foto: EFE
11 de 12

Residentes locales han reportado restricciones de movilidad, mayor presencia militar y limitaciones en el tránsito cotidiano, lo que ha impactado actividades económicas y el acceso a servicios básicos.

 Foto: EFE
12 de 12

La situación mantiene elevada la preocupación humanitaria en los territorios ocupados, donde organismos internacionales advierten sobre el riesgo de una mayor escalada de violencia y el deterioro de las condiciones de seguridad para la población civil palestina.

 Foto: EFE
