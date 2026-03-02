¿Quién sucederá a Jameneí? Así se elige al nuevo líder supremo de Irán

El líder supremo de Irán es la máxima autoridad política del país. Suya es la potestad para definir las políticas generales de la República Islámica y la designación de altos cargos como el mando de las Fuerzas Armadas, al presidente del Poder Judicial, al jefe de la televisión pública o al comandante en jefe de los poderosos Guardianes de la Revolución, según la Constitución del país.