Matan un vendedor de carros en el barrio Santa Anita de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un hombre perdió la vida la mañana de este lunes luego de ser atacado a disparos en el barrio Santa Anita de San Pedro Sula, Cortés. El hecho violento se registró en la 2 calle, entre la 7 y 8 avenida, un punto reconocido por la actividad de compra y venta de vehículos. Testigos relataron que varias detonaciones interrumpieron la tranquilidad del sector en las primeras horas del día, generando alarma entre los vecinos.

Al salir para verificar lo ocurrido, algunos residentes encontraron el cuerpo de un hombre tendido sobre la acera. Vestía pantalón jean y camisa azul, y presentaba Múltiples heridas provocadas por arma de fuego, según versiones preliminares. Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos policiales se desplazaron al lugar para acordonar la escena y comenzar con las primeras indagaciones. Minutos después, familiares se hicieron presentes y lo identificaron preliminarmente como Jorge Rodríguez , quien presuntamente se dedicaba a la venta de automóviles en la zona. No obstante, la confirmación oficial de su identidad quedará en manos de las autoridades competentes.