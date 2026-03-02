Pariente fue quien planeó secuestro de anciana en Olanchito

San Pedro Sula, Honduras.- Las indagaciones de la Policía indican que un pariente cercano de la anciana Marta Lourdes Cruz Martínez, de 92 años de edad fue quien proporcionó la información para que la secuestraran.

La nonagenaria fue secuestrada el jueves 26 de febrero en el sector de Solares, Valle Arriba, municipio de Olanchito, y sus captores solicitaron un rescate de tres millones de lempiras a sus familiares.

El viernes en horas de la tarde, doña Marta Lourdes fue rescatada por agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas) luego de que sus captores la dejaran abandonada en un sector montañoso por la fuerte presión operativa ejercida por los policías.

Ese mismo día, las autoridades de la Unas capturaron en La Ceiba a dos de los supuestos secuestradores de la anciana identificadas como Selvin Antonio Soto, de 31 años, alias Bito, y Selvin Yamir Vallecillo Santos, de 32 años, alias el Mexicano.

Las autoridades informaron que Soto y Vallecillo Santos son los que estaban cuidando a la nonagenaria.