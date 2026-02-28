Capturan a dos sospechosos por secuestro de adulta mayor en Olanchito, Yoro

Yoro, Honduras.- La Policía Nacional de Honduras logró este sábado- 28 de febrero- realizar la captura de dos posibles sospechosos de secuestro de una anciana de 92 años, por quien solicitaban al menos tres millones de lempiras por su liberación. Autoridades de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS-DPI) lograran la liberación de Marta Lourdes Cruz Martínez, quien había sido secuestrada por desconocidos.

La adulta mayor fue privada de libertad el día anterior, generando profunda preocupación entre sus familiares y vecinos. Tras la denuncia, los equipos activaron los protocolos antisecuestro para iniciar con la búsqueda.



En horas de la tarde del viernes se ejecutó un despliegue estratégico que en la zona, lo que bligó a los secuestradores a liberarla; fue encontrada sola y abandonada en una quebrada.