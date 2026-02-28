Cónsul hondureña en Israel tras ataques: “No sabemos cómo pasaremos la noche”

Jerusalén, Israel.- La cónsul de Honduras en Israel, Tesla Flores, informó que ha ingresado en al menos cuatro ocasiones a refugios de seguridad debido a la escalada de ataques en la región tras los bombardeos de Estados Unidos y la posterior respuesta de Irán.
La diplomática señaló que los episodios de alerta se han registrado durante el día, aunque advirtió que los momentos más críticos suelen ocurrir en horas de la noche y la madrugada. “Estamos preparándonos para una jornada larga”, manifestó.
Flores explicó que se mantienen siguiendo los protocolos de seguridad establecidos y en constante monitoreo de las noticias para reaccionar ante cualquier nueva amenaza. “No sabemos cómo vamos a pasar la noche, pero estamos tomando precauciones”, expresó.
Asimismo, indicó que mantiene comunicación con colegas diplomáticos en Kuwait y Qatar, países donde también se han reportado incidentes relacionados con la tensión regional.
La cónsul relató que durante la mañana escucharon una detonación cercana, lo que activó los mecanismos de resguardo en el área donde se encuentran.
Pese a la incertidumbre, aseguró que continúan atentos a las indicaciones de seguridad y confían en que los sistemas de alerta temprana permitan resguardar la integridad del personal.
La situación se produce en medio del intercambio de ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha elevado las medidas de seguridad en distintos puntos del Medio Oriente.