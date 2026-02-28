Cónsul hondureña en Israel tras ataques: “No sabemos cómo pasaremos la noche”

Jerusalén, Israel.- La cónsul de Honduras en Israel, Tesla Flores, informó que ha ingresado en al menos cuatro ocasiones a refugios de seguridad debido a la escalada de ataques en la región tras los bombardeos de Estados Unidos y la posterior respuesta de Irán.

La diplomática señaló que los episodios de alerta se han registrado durante el día, aunque advirtió que los momentos más críticos suelen ocurrir en horas de la noche y la madrugada. “Estamos preparándonos para una jornada larga”, manifestó.

Flores explicó que se mantienen siguiendo los protocolos de seguridad establecidos y en constante monitoreo de las noticias para reaccionar ante cualquier nueva amenaza. “No sabemos cómo vamos a pasar la noche, pero estamos tomando precauciones”, expresó.