Deuda paraliza pavimentación de carretera a Lepaterique y prometen reactivar el proyecto

Tegucigalpa, Honduras. - La pavimentación de la carretera hacia Lepaterique vuelve a la agenda pública luego de que la obra fuera confirmada como suspendida por falta de pago al contratista encargado del proyecto. El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, dio a conocer que el contrato permanecía paralizado debido a una deuda institucional. “Encontramos un contrato que estaba suspendido por falta de pago, pero ya logramos ponerlo de acuerdo con el contratista, ya logramos hacerle el desembolso de lo que le debía la Secretaría”, afirmó el funcionario.

Ehrler detalló que se tiene presente el compromiso con Lepaterique, un municipio productor de hortalizas, y que no se había avanzado en el proyecto por deudas con el contratista: "Teníamos una deuda con él, y el hombre se ha comprometido a que pronto reactiva las obras para poder volver a pavimentar esta calle”. El anuncio surge en medio de cuestionamientos por el retraso acumulado en una obra prometida desde 2024 y que, hasta la fecha, no presenta avances físicos visibles en el tramo carretero. En el plano político, el diputado Kilvertt Bertrand aseguró que la carretera ha sido prometida desde hace mucho tiempo y sostuvo que será una realidad en el gobierno de Nasry Juan Asfura. Por su parte, el regidor de Lepaterique, Bayron Funes, manifestó que “estamos abogando para que esa pavimentación y reparación de carreteras sea una realidad”.