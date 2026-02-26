  1. Inicio
Messi se enoja luego de que lo botaran, la pelea, confusión y ¿quién se quedó con la camisa?

El Inter Miami viajó a Puerto Rico para cumplir con un amistoso pendiente que tenía ante el Independiente del Valle de Ecuador, mismo que dejó muchas anécdotas por la falta de coordinación

  • Actualizado: 26 de febrero de 2026 a las 21:06
El Inter Miami viajó a Puerto Rico para cumplir con un amistoso pendiente que tenía ante el Independiente del Valle de Ecuador, mismo que dejó muchas anécdotas por la falta de coordinación
El Inter Miami y el Independiente del Valle jugaron ambos equipos vestidos totalmente de negro en su amistoso en Puerto Rico.
Aficionados puertorriqueños ingresaron al terreno de las acciones, buscaban una foto o un autógrafo de Lionel Messi, al final se lo terminaron llevando y lo tiraron al suelo.
Se vivió una gran fiesta con la llegada del Inter Miami a Puerto Rico.
Más de 25 personas estuvieron presentes en el Estadio Juan Ramón Loubriel para la llegada del Inter Miami.
El partido no tuvo nada de amistoso, hubo un momento donde Luis Suárez tuvo un encontronazo contra los jugadores del Independiente del Valle
El partido fue mal organizado, una de las fallas fue que ambos equipos jugaron de negro.
Lo más curioso de todo fue cuando un aficionado botó a Lionel Messi, al final el argentino se alejó y se miraba muy molesto.
Que ambos equipos salieran con uniforme negro hizo que se atrasara, se buscó solución, pero no andaban de otro color.
Los jugadores del Inter Miami y el Independiente del Valle se dieron su agarrón, el árbitro tuvo que controlarlos.
Messi generó locura en su llegada a Puerto Rico. La afición estuvo siempre atrás queriendo tenerlo lo mas cerca.

El estadio se llenó por completo y los que asistieron pudieorn ver de cerca el tanto del argentino con el que Inter Miami se impuso en este amistoso.
El argentino Matías Perelló se quedó con la camiseta de Lionel Messi tras el amistoso entre Inter Miami e Independiente del Valle en Puerto Rico.
