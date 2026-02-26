Fue campeón en el fútbol hondureño, regresó a su país y ahora trabaja como policía

Estuvo varios años en el fútbol hondureño donde logró ganar un título y también fue subcampeón, ahora su vida ha dado un giro y es policía en su país
Por el fútbol hondureño han pasado cientos de jugadores de otros países, la mayoría siguen ligados al fútbol pero otros sorprenden al tener un gran giro en sus vidas.
Este es el caso de Jerrel Pete Jesse Britto, atacante que pasó por varios equipos en el balompié catracho y ahora es policía en su país.
Jerrel Britto, como se le conoce más, pasó por las filas del Honduras Progreso, Real Sociedad, Platense y Juticalpa FC en el fútbol catracho.
Llegó el momento de regresar a su país, ha seguido ligado al fútbol, juega en la primera división de Trinidad y Tobago, ahora también lo acompaña dando seguridad.
En la máxima categoría de dicho país hay un equipo llamado Policía FC, juegan en la Fútbol Profesional de Trinidad y Tobago.
Para Jerrel Britto esta nueva faceta acaba de comenzar, solo lleva siete meses siendo un elemento de la Policía Nacional de su país.
En Trinidad y Tobago se permine ingresar a la Policía hasta los 45 años de edad, el delantero solo tiene 33, por lo que pudo entrar.
Según detalla, cuando no están en competencia tiene horario normal, de haber juego pues no atiende trabajos de seguridad.
Los trabajos que realizan son brindando seguridad en escuelas y en eventos dentro de Puerto España.
"Me estoy haciendo mayor y es una forma de asegurarme y cuidar de mi familia. Las lesiones comenzaron a superarme mientras jugaba, así que ahora puedo trabajar y tomármelo con calma el fútbol. Es más recreación para mí", dijo Britto.
Fue campeón en la final de Copa Presidente conta Real España en el 2018.
Jerrel Britto fue subcampeón con el Honduras Progreso en el torneo Clausura 2016 perdiendo la final contra Motagua.
Tuvo un ligero paso por la Real Sociedad de Tocoa y por el Juticalpa FC cuando estaba en segunda división. Fue seleccionado nacional de su país.