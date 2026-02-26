Cristiano Ronaldo se une a la lista de jugadores que invierten en clubes de fútbol

En enero de 2018 el británico David Beckham fue cofundador del Inter Miami, de la liga de fútbol estadounidense (MLS). Aunque posee un paquete accionarial, Beckham no es el propietario, pero tiene un papel estratégico en el club, que de su mano se ha consolidado como uno de los más importantes de la competición y ha fichado a jugadores como el argentino Leo Messi o el uruguayo Luis Suárez.