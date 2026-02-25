Arbeloa da detalles de la lesión de Asencio; fue llevado de emergencia al hospital

No todo es bueno para el Real Madrid que comanda Álvaro Arbeloa pese a que se clasificó a octavos de la Champions League al eliminar al Benfica de José Mourinho
Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, fue trasladado al hospital tras abandonar en camilla el terreno de juego del partido de vuelta de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Benfica
Al minuto 77 el defensor tuvo un choque en el aire con su compañero Eduardo Camavinga y al no poder recuperarse fue llevado de emergencia a un centro médico.
El lugar de Asencio en el terreno de juego lo ocupó el austriaco David Alaba.
Tras esto, el central fue trasladado al hospital para someterse a más pruebas: "Algo del cuello, no parece grave", explicó Arbeloa tras el partido.
Ahora Asencio se suma a las bajas del Real Madrid, la última a sido Kylian Mbappé por un problema en una de sus rodillas y quien no estuvo en la vuelta ante Benfica ni estará ante Getafe.