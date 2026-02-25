  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Exfutbolista tuvo fuerte encontronazo con Elsa Oseguera en reality show en Estados Unidos

Una interrogante marcó el inicio del momento más tenso entre el exseleccionado nacional y la periodista

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 16:19
Exfutbolista tuvo fuerte encontronazo con Elsa Oseguera en reality show en Estados Unidos
1 de 19

Exfutbolista hondureño y la presentadora Elsa Oseguera protagonizaron fuerte encontronazo en el reality show "La Casa del Lengüetazo". Así ocurrió.

Fotos: Cortesía.
Exfutbolista tuvo fuerte encontronazo con Elsa Oseguera en reality show en Estados Unidos
2 de 19

Jorge Samuel Caballero Álvarez causó sorpresa al aparecer como invitado en "La Casa del Lengüetazo".

Exfutbolista tuvo fuerte encontronazo con Elsa Oseguera en reality show en Estados Unidos
3 de 19

Dicho programa es un reality show y se transmite por YouTube, conducido por la influencer hondureña Ana Alvarado (LipstickFables ).
Exfutbolista tuvo fuerte encontronazo con Elsa Oseguera en reality show en Estados Unidos
4 de 19

En el mismo, participan varios famosos catrachos, entre ellos el exfutbolistas Samuel Caballero.

Exfutbolista tuvo fuerte encontronazo con Elsa Oseguera en reality show en Estados Unidos
5 de 19

“Samy” construyó una carrera destacada como futbolista, militando en clubes como Olimpia de Honduras; Udinese, Salernitana, Defensor Sporting, Chicago Fire y Changchun Yatai en el extranjero.
Exfutbolista tuvo fuerte encontronazo con Elsa Oseguera en reality show en Estados Unidos
6 de 19

Nacido el 24 de diciembre de 1974 en Puerto Lempira, Gracias a Dios, el exdefensor tiene actualmente 51 años.
Exfutbolista tuvo fuerte encontronazo con Elsa Oseguera en reality show en Estados Unidos
7 de 19

Durante su participación en el espacio La Casa de El Lengüetazo, uno de los panelistas le preguntó a Caballero si consideraba a Elsa Oseguera la periodista más famosa de Honduras.
Exfutbolista tuvo fuerte encontronazo con Elsa Oseguera en reality show en Estados Unidos
8 de 19

Esa interrogante marcó el inicio del momento más tenso entre el exseleccionado nacional y la periodista e influencer.
Exfutbolista tuvo fuerte encontronazo con Elsa Oseguera en reality show en Estados Unidos
9 de 19

Samuel Caballero respondió: "Es que Elsa no es reportera, periodista". Comentario que no fue bien recibido.
Exfutbolista tuvo fuerte encontronazo con Elsa Oseguera en reality show en Estados Unidos
10 de 19

Sin tardar, Elsa Oseguera replicó: "Sí, soy periodista. Soy licenciada en Periodismo graduada en 2015".
Exfutbolista tuvo fuerte encontronazo con Elsa Oseguera en reality show en Estados Unidos
11 de 19

Caballero insistió en su postura y añadió: "Es presentadora...".
Exfutbolista tuvo fuerte encontronazo con Elsa Oseguera en reality show en Estados Unidos
12 de 19

Con los brazos cruzados y evidente incomodidad, ella sostuvo: "He hecho reportajes en calles".
Exfutbolista tuvo fuerte encontronazo con Elsa Oseguera en reality show en Estados Unidos
13 de 19

El exjugador, mirándola fijamente, reafirmó su punto: "Elsa, pero usted ya no lo hace, usted vive aquí y solo va allá a hacer presentaciones".
Exfutbolista tuvo fuerte encontronazo con Elsa Oseguera en reality show en Estados Unidos
14 de 19

Ante eso, Oseguera aclaró: "Pero yo le estoy explicando a él", refiriéndose a otro de los participantes.
Exfutbolista tuvo fuerte encontronazo con Elsa Oseguera en reality show en Estados Unidos
15 de 19

Caballero continuó: "Pero yo no sabía que ella era periodista, yo nunca la he visto haciendo entrevistas".
Exfutbolista tuvo fuerte encontronazo con Elsa Oseguera en reality show en Estados Unidos
16 de 19

Además, subrayó: "Yo solamente la he visto presentando noticias".
Exfutbolista tuvo fuerte encontronazo con Elsa Oseguera en reality show en Estados Unidos
17 de 19

Incluso agregó: "Elsa, disculpe. Pero ahí no se sabe quién es presentador o periodista".
Exfutbolista tuvo fuerte encontronazo con Elsa Oseguera en reality show en Estados Unidos
18 de 19

Ella cerró esa parte del intercambio diciendo: "No está obligado a saberlo. Usted tiene la razón, unos son presentadores y otros periodistas".
Exfutbolista tuvo fuerte encontronazo con Elsa Oseguera en reality show en Estados Unidos
19 de 19

Cuando le reiteraron si la consideraba una de las figuras más famosas del país, Caballero respondió con un contundente "Sí" y concluyó: "Para que alguien se mantenga con un nombre rebotando, es como ella", mientras la señalaba.
Cargar más fotos