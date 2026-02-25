Exfutbolista tuvo fuerte encontronazo con Elsa Oseguera en reality show en Estados Unidos

Exfutbolista hondureño y la presentadora Elsa Oseguera protagonizaron fuerte encontronazo en el reality show "La Casa del Lengüetazo". Así ocurrió.
Jorge Samuel Caballero Álvarez causó sorpresa al aparecer como invitado en "La Casa del Lengüetazo".
Dicho programa es un reality show y se transmite por YouTube, conducido por la influencer hondureña Ana Alvarado (LipstickFables ).
En el mismo, participan varios famosos catrachos, entre ellos el exfutbolistas Samuel Caballero.
“Samy” construyó una carrera destacada como futbolista, militando en clubes como Olimpia de Honduras; Udinese, Salernitana, Defensor Sporting, Chicago Fire y Changchun Yatai en el extranjero.
Nacido el 24 de diciembre de 1974 en Puerto Lempira, Gracias a Dios, el exdefensor tiene actualmente 51 años.
Durante su participación en el espacio La Casa de El Lengüetazo, uno de los panelistas le preguntó a Caballero si consideraba a Elsa Oseguera la periodista más famosa de Honduras.
Esa interrogante marcó el inicio del momento más tenso entre el exseleccionado nacional y la periodista e influencer.
Samuel Caballero respondió: "Es que Elsa no es reportera, periodista". Comentario que no fue bien recibido.
Sin tardar, Elsa Oseguera replicó: "Sí, soy periodista. Soy licenciada en Periodismo graduada en 2015".
Caballero insistió en su postura y añadió: "Es presentadora...".
Con los brazos cruzados y evidente incomodidad, ella sostuvo: "He hecho reportajes en calles".
El exjugador, mirándola fijamente, reafirmó su punto: "Elsa, pero usted ya no lo hace, usted vive aquí y solo va allá a hacer presentaciones".
Ante eso, Oseguera aclaró: "Pero yo le estoy explicando a él", refiriéndose a otro de los participantes.
Caballero continuó: "Pero yo no sabía que ella era periodista, yo nunca la he visto haciendo entrevistas".
Además, subrayó: "Yo solamente la he visto presentando noticias".
Incluso agregó: "Elsa, disculpe. Pero ahí no se sabe quién es presentador o periodista".
Ella cerró esa parte del intercambio diciendo: "No está obligado a saberlo. Usted tiene la razón, unos son presentadores y otros periodistas".
Cuando le reiteraron si la consideraba una de las figuras más famosas del país, Caballero respondió con un contundente "Sí" y concluyó: "Para que alguien se mantenga con un nombre rebotando, es como ella", mientras la señalaba.