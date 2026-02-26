UNAH advierte suspensión del transporte gratuito por millonaria deuda estatal

Tegucigalpa, Honduras.– La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) advirtió que podría suspender el servicio de transporte gratuito debido a una deuda de 519 millones de lempiras que la Secretaría de Finanzas (Sefin) mantiene pendiente de desembolso.
El rector Odir Fernández señaló que recientemente la institución recibió un desembolso de 200 millones de lempiras correspondiente al ejercicio fiscal 2025; sin embargo, las obligaciones financieras de la UNAH continúan acumulándose.
Explicó que, ante la falta de aprobación del Presupuesto General de la República, la universidad no ha recibido las transferencias equivalentes al 6% que por ley le corresponden a la máxima casa de estudios.
“Al no haberse aprobado el presupuesto, no hemos recibido las transferencias de este año. Sin embargo, ya existen compromisos adquiridos, ya que el servicio de transporte sigue operando con normalidad”, detalló.
Datos oficiales apuntan a que el servicio de transporte gratuito beneficia a más de 20,000 estudiantes a nivel nacional.
Fernández indicó que, frente a la situación financiera, representantes de la Secretaría de Finanzas solicitaron a la institución mantener “un compás de espera” mientras se atiende la crisis presupuestaria.
"Actualmente, los proveedores exigen el pago de las obligaciones pendientes relacionadas con transporte, proyectos de construcción y servicios de alimentación”, añadió.
El rector también hizo referencia a los programas de apoyo estudiantil como alimento; podrían verse afectados si no se regularizan las transferencias presupuestarias en el corto plazo.
"Hacemos un llamamiento al presidente de la República y a las autoridades del país para que consideren lo que nos han dicho en diferentes espacios: no reducción a la universidad", exigió.
Las autoridades universitarias explicaron que la máxima casa de estudios cuenta con una matrícula de 77 mil estudiantes, cifra que estiman podría incrementar a 85 mil estudiantes durante el segundo periodo académico.