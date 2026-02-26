UNAH advierte suspensión del transporte gratuito por millonaria deuda estatal

Tegucigalpa, Honduras.– La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) advirtió que podría suspender el servicio de transporte gratuito debido a una deuda de 519 millones de lempiras que la Secretaría de Finanzas (Sefin) mantiene pendiente de desembolso.

El rector Odir Fernández señaló que recientemente la institución recibió un desembolso de 200 millones de lempiras correspondiente al ejercicio fiscal 2025; sin embargo, las obligaciones financieras de la UNAH continúan acumulándose.

Explicó que, ante la falta de aprobación del Presupuesto General de la República, la universidad no ha recibido las transferencias equivalentes al 6% que por ley le corresponden a la máxima casa de estudios.

“Al no haberse aprobado el presupuesto, no hemos recibido las transferencias de este año. Sin embargo, ya existen compromisos adquiridos, ya que el servicio de transporte sigue operando con normalidad”, detalló.

Datos oficiales apuntan a que el servicio de transporte gratuito beneficia a más de 20,000 estudiantes a nivel nacional.