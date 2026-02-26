Gobierno recortará el Presupuesto General 2026 en L39 mil millones

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno anunció que reducirá el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para 2026 a aproximadamente 430 mil millones de lempiras, es decir, casi 39 mil millones menos que los 469 mil millones aprobados en septiembre de 2025 por la administración anterior.

José Argueta, secretario de Prensa, afirmó que el ajuste responde a una revisión del gasto público y a la necesidad de contener el crecimiento de la planilla estatal.

“El gobierno anterior aumentó la planilla en 20 mil millones de lempiras anuales en la administración central, pero al revisar otras instituciones y poderes del Estado, la cifra sube a 33 mil millones”, declaró Argueta.