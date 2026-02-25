  1. Inicio
Tabla de posiciones: Motagua gana y mete presión al Real España por el liderato

El Real España le tocó descansar en esta séptima jornada del torneo Clausura de la Liga Nacional

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 19:59
Real España mantiene el liderato del torneo Clausura.

Tegucigalpa, Honduras.- Se juega la séptima fecha del torneo Clausura de la Liga Nacional donde en la misma se han dado movimientos en la tabla de posiciones.

Todo comenzó con el triunfo del Victoria como local ante el Olancho FC, con el que los ceibeños han alcanzado los diez puntos y se pusieron como terceros en la clasificación.

Rodrigo De Olivera sigue imparable y le dio el triunfo a Motagua ante Juticalpa FC

Los comandados por Hernán "Tota" Medina se alejan de la última posición en la tabla acumulada ya que llegaron 24 unidades, siete más que Choloma, quien ocupa el último puesto.

Por su parte el Motagua no falló en su visita al Juticalpa FC y le terminó remontando para ganar 1-2 a los canecheros que dieron la guerra.

Victoria sigue intratable y se mete a los primeros lugares de Liga Nacional tras vencer a Olancho FC

Con este triunfo los de Javier López alcanzaron los 15 puntos y son segundos en la tabla, quedando a dos del líder Real España.

El Olimpia de Eduardo Espinel juega ante el Choloma, ambos urgidos por un triunfo en este campeonato.

Tabla de posiciones

Jornada 7

Victoria 2-1 Olancho FC
Juticalpa FC 1-2 Motagua
Olimpia 1-0 Choloma (En juego)
UPN vs Platense 5:15 PM
Marathón vs Génesis 7:30 PM

Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

