Tabla de posiciones: Motagua gana y mete presión al Real España por el liderato

Tegucigalpa, Honduras.- Se juega la séptima fecha del torneo Clausura de la Liga Nacional donde en la misma se han dado movimientos en la tabla de posiciones. Todo comenzó con el triunfo del Victoria como local ante el Olancho FC, con el que los ceibeños han alcanzado los diez puntos y se pusieron como terceros en la clasificación.

Los comandados por Hernán "Tota" Medina se alejan de la última posición en la tabla acumulada ya que llegaron 24 unidades, siete más que Choloma, quien ocupa el último puesto. Por su parte el Motagua no falló en su visita al Juticalpa FC y le terminó remontando para ganar 1-2 a los canecheros que dieron la guerra.

Con este triunfo los de Javier López alcanzaron los 15 puntos y son segundos en la tabla, quedando a dos del líder Real España. El Olimpia de Eduardo Espinel juega ante el Choloma, ambos urgidos por un triunfo en este campeonato.

