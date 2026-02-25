Hija de Rixi Moncada confirma salida como representante de Honduras en Ginebra, Suiza

Tegucigalpa, Honduras.- Marcela Arias Moncada, hija de Rixi Moncada, confirmó el fin de su gestión como representante de Honduras en Suiza, ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). La joven había sido designada como representante de la Misión Permanente de Honduras ante la ONU en Ginebra, cargo que ostentaba desde enero del 2024.

Anteriormente había sido parte de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH), entre agosto de 2020 a septiembre de 2021. Luego ostentó el cargo de vicepresidenta en el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU. Su fin como diplomática es en respuesta a la solicitud del presidente Nasry Asfura, quien a inicios del febrero pidió la renuncia a todos los representantes de Honduras en el exterior. Marcela Arias Moncada se graduó como abogada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en el 2019 y luego se fue a estudiar a la Universidad de Oxford en Inglaterra, donde se graduó de una maestría en Políticas Públicas en el 2022.

Comunicado

Deseo informarles que mi mandato como Embajadora y Representante Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas y otros Organismos Internacionales en Ginebra ha llegado a su fin. Servir como Embajadora y Representante Permanente de la República de Honduras ha sido un gran honor y una responsabilidad sumamente gratificante. Durante estos años, el ambiente de amistad y colaboración dentro de la comunidad multilateral en Ginebra ha hecho que esta experiencia resulte especialmente valiosa. Concluyo mi mandato con un sincero agradecimiento por la confianza y la colaboración que se me ha brindado, y con la certeza de que la relación con Honduras continuará fortaleciéndose. Confío en que nuestras acciones conjuntas continúen fortaleciendo un sistema multilateral eficiente, capaz de hacer frente a los desafíos más relevantes de nuestro tiempo y basado en el compromiso con el diálogo y la solidaridad.