Colegio Médico cuestiona brigada médica cubana y pide investigar su contratación

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, cuestionó este miércoles -25 de febrero- la permanencia de la brigada médica cubana que prestó servicios en el país. Santos afirmó que el gremio solicitó durante más de dos años información sobre el número de profesionales que integraban la brigada, sin obtener respuesta oficial. “No cumplían los tres criterios: la temporalidad no puede ser mayor de 90 días, debía ser gratuita y presentar la acreditación ante el CMH, y nunca se presentó”, aseguró.

El titular del colegio señaló que, si el Gobierno ya maneja cifras sobre los médicos extranjeros que estuvieron en Honduras, corresponde a las autoridades competentes determinar si hubo irregularidades en el manejo de fondos. "Si hay alguna situación que deba investigarse por defraudación de las finanzas públicas, las fiscalías correspondientes se encargarán", expresó. Asimismo, sostuvo que en el país existe una amplia disponibilidad de profesionales de la salud sin empleo en el sistema público. "Tenemos más de 10,000 médicos sin plaza", afirmó.