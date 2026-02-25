  1. Inicio
  2. · Honduras

Colegio Médico cuestiona brigada médica cubana y pide investigar su contratación

El presidente del gremio afirmó que los profesionales no cumplieron requisitos legales y que, actualmente, hay más de 10,000 médicos hondureños sin plaza

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 12:56
Colegio Médico cuestiona brigada médica cubana y pide investigar su contratación

Santos afirmó que el gremio solicitó durante más de dos años información sobre el número de profesionales que integraban la brigada, sin obtener respuesta oficial.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, cuestionó este miércoles -25 de febrero- la permanencia de la brigada médica cubana que prestó servicios en el país.

Santos afirmó que el gremio solicitó durante más de dos años información sobre el número de profesionales que integraban la brigada, sin obtener respuesta oficial.

“No cumplían los tres criterios: la temporalidad no puede ser mayor de 90 días, debía ser gratuita y presentar la acreditación ante el CMH, y nunca se presentó”, aseguró.

Centros oftalmológicos operarán con médicos hondureños; cubanos se retirarán

El titular del colegio señaló que, si el Gobierno ya maneja cifras sobre los médicos extranjeros que estuvieron en Honduras, corresponde a las autoridades competentes determinar si hubo irregularidades en el manejo de fondos.

“Si hay alguna situación que deba investigarse por defraudación de las finanzas públicas, las fiscalías correspondientes se encargarán”, expresó.

Asimismo, sostuvo que en el país existe una amplia disponibilidad de profesionales de la salud sin empleo en el sistema público. “Tenemos más de 10,000 médicos sin plaza”, afirmó.

Funcionarios de Salud y Planificación Estratégica quedarían sin visa por brigadas médicas cubanas

La brigada cubana llegó a Honduras en febrero de 2024 bajo un acuerdo de dos años que ya finalizó. El actual Gobierno anunció que los servicios serán cubiertos por médicos hondureños en los centros asistenciales donde laboraban los cooperantes.

El CMH reiteró que los profesionales que ejercen en el país deben cumplir con los requisitos legales y de colegiación establecidos para garantizar la calidad de la atención y el respeto al marco normativo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias