Bertrand critica al MP por no enviar audios a EE UU pese a moción del Congreso

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, cuestionó la respuesta del Ministerio Público (MP) tras la moción aprobada por el Congreso Nacional (CN) que exhorta a enviar una comisión de fiscales a Estados Unidos para realizar un peritaje forense a los audios vinculados a la crisis electoral de 2025.

Según afirmó el congresista, el ente acusador argumentó que "como hubo un recurso de amaparo que se presentó para detener las investigaciones, que esto no tienen ninguna causa".

“Me parece cobarde de parte del Ministerio Público, porque salieron en cadena nacional a decir que los audios eran reales. El fiscal general dijo que si no lo eran no tenía nada que hacer en su oficina. ¿Qué cambió ahora?”, expresó Bertrand.