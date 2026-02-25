Bertrand critica al MP por no enviar audios a EE UU pese a moción del Congreso

  1. Inicio
  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 11:55
El legislador insistió en que el MP debe remitir los audios a organismos estatales y federales en Estados Unidos para obtener un dictamen técnico independiente.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado del Partido Nacional, Kilvett Bertrand, cuestionó la respuesta del Ministerio Público (MP) tras la moción aprobada por el Congreso Nacional (CN) que exhorta a enviar una comisión de fiscales a Estados Unidos para realizar un peritaje forense a los audios vinculados a la crisis electoral de 2025.

Según afirmó el congresista, el ente acusador argumentó que "como hubo un recurso de amaparo que se presentó para detener las investigaciones, que esto no tienen ninguna causa".

“Me parece cobarde de parte del Ministerio Público, porque salieron en cadena nacional a decir que los audios eran reales. El fiscal general dijo que si no lo eran no tenía nada que hacer en su oficina. ¿Qué cambió ahora?”, expresó Bertrand.

El legislador insistió en que el MP debe remitir los audios a organismos estatales y federales en Estados Unidos para obtener un dictamen técnico independiente que determine si el contenido es auténtico o fue manipulado.

“Honduras quiere saber la verdad. No entiendo el temor ni la negativa de enviar estos audios para un análisis técnico”, afirmó, al señalar que la moción busca garantizar transparencia en un tema que —según dijo— generó preocupación nacional.

Bertrand sostuvo que continuará impulsando acciones hasta agotar todas las instancias para que se realice el peritaje, al considerar que el país necesita certeza sobre los hechos que rodearon el proceso electoral.

Los audios en cuestión, que suman al menos 26 grabaciones según lo expuesto por el propio Ministerio Público, contendrían conversaciones relacionadas con decisiones internas del CNE y supuestas maniobras para influir en el proceso electoral.

