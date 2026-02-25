Cortes de energía eléctrica en Honduras de este jueves 26 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.- Trabajos de mantenimiento general del circuito y cambio de estructura provocarán cortes de energía eléctrica en barrios y colonias de Honduras.
Las cuadrillas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) realizarán los trabajos en el centro sur y en el noroccidente del territorio nacional a partir de las 9:00 de la mañana.
Distrito Central de 9:00 am a 3:00 pm
Parte de la colonia Callejas, parte sur de la colonia Torocagua, parte de la colonia Primero de Diciembre, colonia Nueva Era, colonia Centroamérica Oeste, residencial La Fuente, colonia 21 de Febrero, centro comercial San Pedro, ciudad Lempira, colonia Arturo Quezada, colonia Nueva España, El Pantanal, colonia El Retiro, colonia Israel Norte, San Buenaventura, parte de la colonia San Francisco, Jerusalén, Monte Los Olivos y zonas aledañas.
San Pedro Sula de 9:00 am a 3:00 pm
RS Hospital del Valle BER-L281: gasolinera Texaco Buenos Aires, residencial Paseo Real, Distribuidora Chortys, colonia Los Médicos, Instituto Santo Tomás, escuela Little Feet, Hielo Pingüino, Colegio Médico, iglesia El Cefad, colonia Intersindicales (STIBYS, SITRATELH, SITRAUNAH, SITRAPLASH, SITRAIHSS), colonia Serán, colonia Los Alpes, residencial Casa Maya I, III y IV etapa, residencial El Portal, residencial El Doral, residencial Los Cedritos, Instituto Honduras Corea.
BER-L290: condominios Panorama, colonia Rancho El Coco, residencial Bosques del Merendón, colonia Los Cedros, residencial Villa Alta, residencial Jucana, residencial La Foresta, residencial Bugambilia, residencial Veranda, residencial Brisas del Merendón, residencial Merendón Hills, colonia Villas McKay, colonia Ethasa, residencial Nova, Armenta, residencial Villa Real, residencial Puerta del Sol, condominios Tribeca, condominios Capri, Fontana La Arboleda, residencial Casa Maya II, residencial Jardines del Merendón, apartamentos Gemelli, residencial Valle Encantado, residencial Ciudad Maya, residencial Lomas del Pedregal, residencial Portofino Hill, residencial Jaragua, escuela bilingüe Santa María del Valle, Caobas Café, Plaza de Willy, escuela Metropolitana, Emeco, Postes de Honduras, Diprocon e iglesia El Shadai.
Santa Rosa de 9:00 am a 3:00 pm
Municipio de Dulce Nombre, Copán: casco urbano de Dulce Nombre y las aldeas Agua Buena, El Limón, El Prado de la Cruz, El Zapote, Las Caleras, San Jerónimo y sus caseríos cercanos.
Municipio de San Agustín, Copán: casco urbano de San Agustín y las aldeas Granadillal y sus caseríos cercanos.
Municipio de Dolores, Copán: casco urbano de Dolores y las aldeas Camalote, Vega Redonda, Yaruconte, Pasquingual, Pasquingualón, Pasquingualito, San Antonio y sus caseríos cercanos.
Municipio de Concepción, Copán: casco urbano de Concepción y las aldeas Candelaria, Plan Grande, Vertientes y sus caseríos cercanos.
San Buenaventura de 9:00 am a 3:00 pm
San Francisco de Yojoa (El Zapote, hacienda La Vueltoza).
Ilama (La Mica, San Vicente de las Nieves, Plan de Italia, San José de Oriente, La Montañita, El Ocote, Cececapa, La Cuchilla, Agua Serca, Umigua, La Estancia, San Juan de la Cruz, La Cañada, Uncana, La Montañita, El Capulín, El Zarzal, generadora Cececapa, El Bálsamo, centro penitenciario El Pozo).
Gualala (Guacamaya, Río Seco, Lomas del Águila, Platanales, El Carrizal, Arenales, Río Hondo, El Jute, El Zapote, Quebrada Arriba, Gualjoquito, Santa Rosita).
Santa Bárbara (San Luis Planes, La Unión del Dorado, Plancito de Suyapa, El Sauce, hogar de ancianos, Gualjoco, Inguaya, lotificadora Guzmán, San Gaspar, Los Anises, La 22, colonia Suyapa, Diálisis de Honduras, Brisas del Pinal, El Rodeo).
San José de Colinas (Loma Larga, La Isla, Chinquilla, San Miguel de las Lajas, Piedra Grande, San Francisco del Carrizal, El Triunfo, Pinabete, Mata de Ruda, El Manteado, El Zapotal, Peña Blanca, Santa Cruz Cuchilla, La Victoria, Laguna Colorada, La Libertad, Victoria, El Encanto, Hundiciones, El Ceibón, La Unión, Agua Helada Arriba, El Jicatuyo, La Barquera, Las Trojas, colonia Alemana, La Comunidad, El Porvenir, El Zapote, Cacaulapa, La Alianza, Laguna Inea, Agua Helada Abajo, El Gicaral, San José de Colón, Nueva Esperanza, Monte Vista, El Progreso, Jicaral, La Nueva Florida, San Luis Planes, San Luis del Pacayal, Cantiles).
San Luis (Llamalá, Las Rosas, Agua Buena, Puerta del Naranjo, Villa Luz, Los Llanos, San Francisco, El Barro, Tejutales, San Isidro, Azacualpa, San Juan, Calpules, Palmiras, Cuchilla El Roble, Berbenales, Colirio, Los Pinos, Terrero, Las Golondrinas, Piedras Azules, Aguas de la Piedra).
Chinda (San Rafael, Las Breas, Platanales, Cablotal, Río Caña, La Majada).
Trinidad (El Diviso, Corozal, La Alegría, Las Trojes, El Tigre, San Francisco, Pinabete, El Carmen, El Guineal, La Unión, Cebadilla, La Huerta, El Rodeo, El Higuito, Santa Rosita, La Angostura, El Tumbo, Chimizales, Tascalapa, Matasanales, La Guama, El Carrizal, El Carreto, Monte Cristo, Buena Vista, La Leona, Aguacatales, El Rosario).
Concepción del Norte (Concordia, Las Flores, El Robledal, Santa Ana, Cuchilla Alta, El Macuelizo, El Cerrón, Platanaritos, Las Tintas de Ulúa, Camalotales).
Petoa (Quebraditas, Barandillales, Camalotales de Petoa, Agua Serca, Honduritas).