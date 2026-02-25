Cortes de energía eléctrica en Honduras de este jueves 26 de febrero

Tegucigalpa, Honduras.- Trabajos de mantenimiento general del circuito y cambio de estructura provocarán cortes de energía eléctrica en barrios y colonias de Honduras. Las cuadrillas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) realizarán los trabajos en el centro sur y en el noroccidente del territorio nacional a partir de las 9:00 de la mañana.

Distrito Central de 9:00 am a 3:00 pm

Parte de la colonia Callejas, parte sur de la colonia Torocagua, parte de la colonia Primero de Diciembre, colonia Nueva Era, colonia Centroamérica Oeste, residencial La Fuente, colonia 21 de Febrero, centro comercial San Pedro, ciudad Lempira, colonia Arturo Quezada, colonia Nueva España, El Pantanal, colonia El Retiro, colonia Israel Norte, San Buenaventura, parte de la colonia San Francisco, Jerusalén, Monte Los Olivos y zonas aledañas.

San Pedro Sula de 9:00 am a 3:00 pm

RS Hospital del Valle BER-L281: gasolinera Texaco Buenos Aires, residencial Paseo Real, Distribuidora Chortys, colonia Los Médicos, Instituto Santo Tomás, escuela Little Feet, Hielo Pingüino, Colegio Médico, iglesia El Cefad, colonia Intersindicales (STIBYS, SITRATELH, SITRAUNAH, SITRAPLASH, SITRAIHSS), colonia Serán, colonia Los Alpes, residencial Casa Maya I, III y IV etapa, residencial El Portal, residencial El Doral, residencial Los Cedritos, Instituto Honduras Corea. BER-L290: condominios Panorama, colonia Rancho El Coco, residencial Bosques del Merendón, colonia Los Cedros, residencial Villa Alta, residencial Jucana, residencial La Foresta, residencial Bugambilia, residencial Veranda, residencial Brisas del Merendón, residencial Merendón Hills, colonia Villas McKay, colonia Ethasa, residencial Nova, Armenta, residencial Villa Real, residencial Puerta del Sol, condominios Tribeca, condominios Capri, Fontana La Arboleda, residencial Casa Maya II, residencial Jardines del Merendón, apartamentos Gemelli, residencial Valle Encantado, residencial Ciudad Maya, residencial Lomas del Pedregal, residencial Portofino Hill, residencial Jaragua, escuela bilingüe Santa María del Valle, Caobas Café, Plaza de Willy, escuela Metropolitana, Emeco, Postes de Honduras, Diprocon e iglesia El Shadai.

Santa Rosa de 9:00 am a 3:00 pm

Municipio de Dulce Nombre, Copán: casco urbano de Dulce Nombre y las aldeas Agua Buena, El Limón, El Prado de la Cruz, El Zapote, Las Caleras, San Jerónimo y sus caseríos cercanos. Municipio de San Agustín, Copán: casco urbano de San Agustín y las aldeas Granadillal y sus caseríos cercanos. Municipio de Dolores, Copán: casco urbano de Dolores y las aldeas Camalote, Vega Redonda, Yaruconte, Pasquingual, Pasquingualón, Pasquingualito, San Antonio y sus caseríos cercanos. Municipio de Concepción, Copán: casco urbano de Concepción y las aldeas Candelaria, Plan Grande, Vertientes y sus caseríos cercanos.

San Buenaventura de 9:00 am a 3:00 pm