Real Madrid vs Benfica EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Champions League en directo

Madrid, España.- El Real Madrid está enfrentando al Benfica en el Santiago Bernabéu para definir el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA , en una eliminatoria marcada por la tensión tras el 0-1 de la ida en Da Luz.

El partido llega ensombrecido por el expediente disciplinario abierto por UEFA tras el cruce entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior, además de la ausencia en el banquillo de José Mourinho, expulsado en el primer duelo. El club lisboeta ha recurrido la suspensión provisional del argentino, aunque su presencia sigue en el aire.

En lo deportivo, el Madrid confía en su fortaleza histórica en casa ante equipos portugueses y en el impulso anímico de las noches europeas. Sin Jude Bellingham ni Rodrygo, el peso ofensivo recaerá en Vinícius y Kylian Mbappé, mientras que Antonio Rüdiger y Trent Alexander-Arnold apuntan a reforzar la defensa.

El Benfica, por su parte, no renuncia a la remontada. Con figuras como Fredrik Aursnes, Richard Ríos y Rafa Silva liderando el juego, los encarnados intentarán aprovechar cualquier resquicio en el Bernabéu para darle la vuelta a una serie que, más allá de la polémica, aún se decide en el césped.