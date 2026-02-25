Presttiani lanza dardo a pocas horas del Real Madrid vs Benfica: Recordó a Vinicius y la UEFA

Madrid, España.- Hace unas horas el comité de apelación de la UEFA ha informado que ha desestimado el recurso interpuesto por el Benfica contra la suspensión provisional impuesta por el Comité de Ética y Disciplina al argentino Gianluca Prestianni tras los supuestos insultos racistas al brasileño Vinicius en el partido de ida de la eliminatoria de acceso a octavos de la Liga de Campeones. Conociendo esto, Prestianni no podrá jugar este miércoles con el Benfica en el estadio Bernabéu por el duelo de vuelta de esa fase, ya que, según la UEFA, el jugador "seguirá suspendido provisionalmente durante el próximo partido de la competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible", agrega la UEFA.

Reacción de Presttiani

Gianluca Prestianni ha salido al paso en sus redes sociales tras la decisión de Apelación de la UEFA. El argentino no tuvo pelos en la lengua y ha atacado tanto a la UEFA como al Real Madrid en un post que ha borrado minutos después. "Pegar una piña sin pelota se puede se ve y ninguna sanción. Sancionar sin pruebas se puede se ve. Ya no disimulan ni un poco con el Real. Vergüenza dan", ha escrito el argentino acompañando su publicación con otra en la que se ve la acción de Valverde en el partido de ida.