Juan Diego confirma continuidad de la Funeraria del Pueblo y la Veterinaria Municipal

Tegucigalpa, Honduras.- Alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, confirmó que los proyectos de carácter social impulsados por la comuna continuarán brindando atención a los capitalinos en esta administración, entre ellos la Funeraria del Pueblo y la Veterinaria Municipal. El edil aseguró que ambos programas forman parte de una visión de gestión enfocada en servicios con rostro humano, especialmente para sectores que enfrentan dificultades económicas y requieren respaldo institucional en momentos sensibles.

"Lo vamos a continuar y en ese sentido ahí estará la Funeraria del Pueblo a la orden", manifestó el edil capitalino. Para muchos capitalinos de escasos recursos, la Funeraria del Pueblo ha representado un alivio para cubrir los gastos que implica un sepelio, por lo que la alcaldía decide continuar con el proyecto. En relación con la atención animal, el alcalde destacó la importancia de fortalecer la Veterinaria Municipal como un eje de salud pública y bienestar animal en los barrios y colonias del Distrito Central. "Es un buen proyecto y hay que ampliarlo a otros lugares de la capital, y no solo la Veterinaria, sino trabajar de la mano con el Colegio Médico Veterinario y rescatistas para programas masivos", expresó.