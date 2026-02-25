Juan Diego confirma continuidad de la Funeraria del Pueblo y la Veterinaria Municipal

Tegucigalpa, Honduras.- Alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, confirmó que los proyectos de carácter social impulsados por la comuna continuarán brindando atención a los capitalinos en esta administración, entre ellos la Funeraria del Pueblo y la Veterinaria Municipal.
El edil aseguró que ambos programas forman parte de una visión de gestión enfocada en servicios con rostro humano, especialmente para sectores que enfrentan dificultades económicas y requieren respaldo institucional en momentos sensibles.
“Lo vamos a continuar y en ese sentido ahí estará la Funeraria del Pueblo a la orden”, manifestó el edil capitalino.
Para muchos capitalinos de escasos recursos, la Funeraria del Pueblo ha representado un alivio para cubrir los gastos que implica un sepelio, por lo que la alcaldía decide continuar con el proyecto.
En relación con la atención animal, el alcalde destacó la importancia de fortalecer la Veterinaria Municipal como un eje de salud pública y bienestar animal en los barrios y colonias del Distrito Central.
“Es un buen proyecto y hay que ampliarlo a otros lugares de la capital, y no solo la Veterinaria, sino trabajar de la mano con el Colegio Médico Veterinario y rescatistas para programas masivos”, expresó.
El alcalde explicó que la meta es desarrollar jornadas de esterilización y vacunación en diferentes sectores, con el acompañamiento de profesionales y organizaciones dedicadas a la protección animal.
“Ahora es cuando debemos consolidar y expandir lo que sí funciona para nuestra gente. Son proyectos con rostro humano que han aliviado y beneficiado a miles de capitalinos”, afirmó el alcalde capitalino.
Añadió que la administración municipal no solo pretende mantener estos servicios, sino fortalecerlos y escalarlos para que lleguen a más comunidades, priorizando a quienes enfrentan mayores necesidades económicas.
“Debemos ir más allá: fortalecer estos servicios y escalarlos para seguir ayudando a más capitalinos, porque cuando una institución responde con sensibilidad, la ciudad también avanza”, indicó el funcionario municipal.
"De algo que he aprendido de toda esta gente que anda entendiendo los animalitos es que no hay dos saludes, hay una sola salud. No se puede separar la salud humana de la salud animal", expresó Zelaya.
Consideró que en la capital la mayoría de las familias tienen mascotas, como perritos y gatitos, lo que genera una convivencia natural, por lo que también es necesario preocuparse por su bienestar.