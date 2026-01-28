Juan Diego Zelaya participa en foro regional para fortalecer nuevas acciones en el DC

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, participó en Panamá en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), donde abordó temas relacionados con el fortalecimiento de los sistemas de transporte masivo. Durante el encuentro, el edil sostuvo una reunión con su homólogo de Bogotá Carlos Fernando Galán, para intercambiar experiencias y buenas prácticas en movilidad urbana sostenible y transporte público. “Siempre me he inspirado en el modelo de Colombia, tanto Bogotá como Medellín, para poder construir una mejor ciudad. Son ejemplos y faros a seguir en la región, y las cosas buenas que podamos aprender de ellos las vamos a implementar”, expresó Zelaya. Durante la conversación también se analizaron temas clave como la utilización de bonos verdes como un mecanismo innovador para financiar proyectos de movilidad, con énfasis en sostenibilidad, eficiencia y mejora de la calidad de vida urbana. El intercambio permitió conocer proyectos desarrollados en Bogotá y otras ciudades de la región, con el objetivo de evaluar su adaptación a la capital de Honduras y avanzar hacia soluciones modernas, sostenibles y financieramente responsables. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Zelaya impulsa movilidad, obras y limpieza en la capital

Desde su llegada a la administración municipal, Zelaya ha impulsado distintas acciones, entre ellas jornadas de limpieza en varios puntos de Tegucigalpa y Comayagüela, la reactivación de proyectos paralizados y la coordinación con autoridades de la Iglesia católica para recibir a miles de peregrinos en la Basílica de Suyapa. En sus primeros cuatro días de gestión, el edil ha puesto especial énfasis en la seguridad, la movilidad y la limpieza de la capital. Sobre el dispositivo de seguridad para las actividades religiosas, informó que se desarrollan reuniones de coordinación para garantizar que los eventos se realicen de manera ordenada y segura. “Se trata de estar a la orden de la ciudadanía, de nuestras autoridades católicas, del pueblo capitalino y del pueblo hondureño que llegará a visitar a la Virgen de Suyapa”, expresó el alcalde.

Infraestructura y obras prioritarias

En materia de infraestructura, el alcalde informó sobre la reactivación de la construcción del puente que conecta la residencial Florencia con el bulevar Suyapa, una obra que permanecía paralizada desde finales de noviembre de 2025, tras el proceso electoral. El proyecto, valorado en 60 millones de lempiras, registra un avance del 45 % y se prevé que concluya en septiembre de este año. Zelaya también se refirió al estado del puente Papa Francisco, ubicado en la zona de Mateo, donde equipos de ingenieros y especialistas en estructuras realizan evaluaciones técnicas para garantizar que no existan riesgos y definir los trabajos pendientes antes de habilitar el paso vehicular. Como parte de su estrategia de gobierno, el edil anunció la conformación de su equipo de trabajo. Entre los funcionarios designados figuran César Pinto, secretario municipal; José Miguel Sierra, jefe de Infraestructura Vial; Rubén Espinoza, director general de la Alcaldía; Erick Amador, jefe del Despacho Municipal, y Elena Castillo, encargada de la comunicación institucional.

“Vamos armando equipo, avanzando y trabajando sin descanso por esta ciudad”, afirmó Zelaya, destacando el compromiso de su administración de estar presentes en todos los frentes.

Asimismo, la Alcaldía Municipal del Distrito Central realizó labores de limpieza en la zona de Las Uvas, sobre el anillo periférico, como parte de las acciones permanentes de mantenimiento en áreas estratégicas de Tegucigalpa y Comayagüela.

Seguimiento a compromisos