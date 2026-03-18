Hijo de la princesa Mette-Marit se enfrentaría a 40 cargos y siete años de cárcel

Copenhague, Noruega.- Siete semanas de audiencias, 40 cargos y una petición de condena que cayó de golpe en la sala 250 del Tribunal de Distrito de Oslo. Este miércoles 18 de marzo, la Fiscalía noruega solicitó formalmente siete años y siete meses de prisión para Marius Borg Høiby, de 29 años e hijo de la princesa heredera Mette-Marit, en el marco del juicio que lo acusa de cuarenta delitos, entre ellos cuatro violaciones y violencia machista contra una expareja. El fiscal Sturla Henriksbø fue directo al exponer las razones de la dureza de la pena solicitada. Según argumentó ante el tribunal, "la violación puede dejar cicatrices permanentes y destruir vidas", y añadió que ese tipo de herida "puede ser algo que la víctima lleve consigo durante toda su vida". El cuadro acusatorio que enfrenta Høiby es de una amplitud inusual. Los cargos principales se concentran en cuatro presuntas violaciones cometidas entre 2018 y noviembre de 2024, presunta violencia y amenazas contra una expareja durante más de un año, y dos presuntos actos de violencia contra una pareja posterior, además de violaciones reiteradas de una orden de alejamiento. A eso se suman infracciones de tráfico, daños a la propiedad, conducta sexual vejatoria y el transporte de 3,5 kilos de marihuana. Ante el tribunal, Høiby ha mantenido una posición dividida. Se declaró no culpable de los cargos de violación, maltrato y de filmar sin consentimiento a varias mujeres, sosteniendo que los encuentros sexuales fueron voluntarios.

En total, admitió culpabilidad, total o parcialmente, en 24 de los cargos, entre ellos el transporte de marihuana, la violación de órdenes de alejamiento y agresión agravada. Vestido de manera informal con vaqueros y un polo azul, Høiby escuchó la petición de condena sin mostrar signos visibles de emoción, manteniendo la compostura incluso mientras se describían con detalle las agresiones. Ese silencio contrasta con el quiebre emocional que protagonizó días antes en la misma sala. En una de las últimas sesiones, el propio acusado tomó la palabra y señaló que este caso ha sido "con mucho, la experiencia más estresante de toda mi vida". Afirmó sentirse "deshumanizado" por la presión mediática y dijo que ya no lo ven como una persona, sino como un símbolo de odio. "He perdido el 98% de mi red social. Los pocos que me quedan no se atreven a ir a un restaurante conmigo", declaró. La figura de Nora Haukland, modelo e influencer noruega que decidió dar la cara públicamente, ocupa un lugar central en el expediente. El fiscal se pronunció de manera específica sobre los abusos en la relación íntima que la vinculó con Høiby, solicitando una pena adicional de cinco meses por ese capítulo.