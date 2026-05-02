Más deteriorada: así luce la grama del Morazán previo a concierto gratuito

Así luce la grama del Morazán previo al evento al concierto del artista Eddie Herrera por el Día de las Madres organizado por la Municipalidad de San Pedro Sula.
La entrada es gratuita y comenzará desde las 6 de la noche, por lo que se espera alrededor de 16,000 personas.
Miles de espectadores estarán ubicados dentro del césped, algunos sentados y otros estarán de pie.
El césped híbrido del estadio Morazán muestra visibles daños y en los juegos de la Liga Nacional de Honduras se pudo apreciar.
Habrá secuelas del concierto de Eddie Herrera en el estado del terreno de juego.
El terreno de juego del Morazán evidenciará más deterioro tras una actividad extradeportiva.
El Morazán vuelve a estar en el ojo del huracán por el daño en su grama híbrida (95% natural y 5% artificial).
El césped híbrido, que tuvo una inversión superior a los 40 millones de lempiras, ha presentado afectaciones.
El uso del estadio Morazán para conciertos está dejando huella en el terreno de juego.
La cancha del estadio Morazán no luce en su mejor estado, sobre todo resalta una línea en total deterioro.
En los últimos partidos de la Liga Hondubet ya se notaba el desgaste del césped.
Varias lonas cubren casi la mitad de la cancha, sobre todo donde se ubican las sillas y mesas.
Una enorme tarima donde estarán los artistas sobresale y deja un daño sobre todo en la zona de la portería (donde no hay grada).
El césped del Morazán fue considerada por muchos como la mejor grama en su momento, superando al Nacional Chelato Uclés.
El deterioro del césped híbrido genera preocupación de cara a los partidos de la Liga Hondubet.
La inversión millonaria en el césped híbrido contrasta con el deterioro actual.
Entre música y celebración, el césped del Morazán tardará mucho tiempo en tener una mejor versión.
El terreno de juego evidencia el descuido e impactará más con las actividades no deportivas.
El Morazán pasa factura con el concierto gratuito impulsado por la Municipalidad sampedrana.
No se esperaba que los conciertos continuaran en el recinto deportivo ante la inversión millonaria realizada.
El estadio Morazán, escenario de fútbol y conciertos, pero con consecuencias visibles.
La cancha muestra signos de desgaste que ya eran notorios en jornadas recientes.
Fuertes cuestionamientos ha generado el daño visible en el césped híbrido del Morazán con las autoridades de la Municipalidad por el manteniento.