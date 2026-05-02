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Más deteriorada: así luce la grama del Morazán previo a concierto gratuito

La inversión de más de 40 millones de lempiras en el Estadio Morazán está a punto de perderse. A pesar del evidente deterioro que presenta la grama las autoridades han decidido realizar un concierto gratuito sin guardar ningún tipo de cuidado.

  • Actualizado: 02 de mayo de 2026 a las 16:19
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Así luce la grama del Morazán previo al evento al concierto del artista Eddie Herrera por el Día de las Madres organizado por la Municipalidad de San Pedro Sula.
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La entrada es gratuita y comenzará desde las 6 de la noche, por lo que se espera alrededor de 16,000 personas.
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Miles de espectadores estarán ubicados dentro del césped, algunos sentados y otros estarán de pie.
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El césped híbrido del estadio Morazán muestra visibles daños y en los juegos de la Liga Nacional de Honduras se pudo apreciar.
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Habrá secuelas del concierto de Eddie Herrera en el estado del terreno de juego.
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El terreno de juego del Morazán evidenciará más deterioro tras una actividad extradeportiva.
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El Morazán vuelve a estar en el ojo del huracán por el daño en su grama híbrida (95% natural y 5% artificial).
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El césped híbrido, que tuvo una inversión superior a los 40 millones de lempiras, ha presentado afectaciones.
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El uso del estadio Morazán para conciertos está dejando huella en el terreno de juego.
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La cancha del estadio Morazán no luce en su mejor estado, sobre todo resalta una línea en total deterioro.
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En los últimos partidos de la Liga Hondubet ya se notaba el desgaste del césped.
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Varias lonas cubren casi la mitad de la cancha, sobre todo donde se ubican las sillas y mesas.
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Una enorme tarima donde estarán los artistas sobresale y deja un daño sobre todo en la zona de la portería (donde no hay grada).
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El césped del Morazán fue considerada por muchos como la mejor grama en su momento, superando al Nacional Chelato Uclés.
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El deterioro del césped híbrido genera preocupación de cara a los partidos de la Liga Hondubet.
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La inversión millonaria en el césped híbrido contrasta con el deterioro actual.
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Entre música y celebración, el césped del Morazán tardará mucho tiempo en tener una mejor versión.
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El terreno de juego evidencia el descuido e impactará más con las actividades no deportivas.
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El Morazán pasa factura con el concierto gratuito impulsado por la Municipalidad sampedrana.

 Sergio Rivera
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No se esperaba que los conciertos continuaran en el recinto deportivo ante la inversión millonaria realizada.
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El estadio Morazán, escenario de fútbol y conciertos, pero con consecuencias visibles.
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La cancha muestra signos de desgaste que ya eran notorios en jornadas recientes.
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Fuertes cuestionamientos ha generado el daño visible en el césped híbrido del Morazán con las autoridades de la Municipalidad por el manteniento.
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