  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

¡Históricos escenarios! Los mejores estadios de la Liga de Ascenso de Honduras

Muchos de ellos han sido testigos de grandes momentos en el fútbol hondureño, pero en el presente son estadios en donde se juega la Liga de Ascenso de Honduras. Estos son los mejores escenarios en donde se disputan partidos de Segunda División

  • Actualizado: 02 de mayo de 2026 a las 12:12
¡Históricos escenarios! Los mejores estadios de la Liga de Ascenso de Honduras
1 de 15

Conozca los mejores estadios que hoy forman parte de la Liga de Ascenso de Honduras.

 Fotos: Cortesía
¡Históricos escenarios! Los mejores estadios de la Liga de Ascenso de Honduras
2 de 15

Casa del Social Sol, el estadio San Jorge de Olanchito, Yoro, es un recinto que ocasionalmente ha albergado partidos de Primera División como sede alternativa de Vida, Victoria y Real Sociedad, que ahora son clubes de Segunda.
¡Históricos escenarios! Los mejores estadios de la Liga de Ascenso de Honduras
3 de 15

En el estadio Humberto Micheletti el Honduras Progreso escribió una de las páginas más gloriosas del fútbol hondureño consagrándose campeón de Liga Nacional. Actualmente, el histórico escenario atraviesa un proceso de remodelación que por el momento se encuentra paralizado.
¡Históricos escenarios! Los mejores estadios de la Liga de Ascenso de Honduras
4 de 15

Después de varios años, Santa Bárbara cuenta con una cancha de buena calidad. Así luce actualmente el estadio Argelio Sabillón, en donde hace ya varios años jugó el Real Juventud en Liga Nacional.
¡Históricos escenarios! Los mejores estadios de la Liga de Ascenso de Honduras
5 de 15

En la Lima está el Luis Girón, casa del Parrillas One, que tras su descenso en 2015 no ha podido estrenar en primera el recinto con capacidad para 7,500 espectadores.
¡Históricos escenarios! Los mejores estadios de la Liga de Ascenso de Honduras
6 de 15

Junto con Marathón, el Parrillas One puede presumir ser uno de los dos equipos hondureños que tienen estadio propio.
¡Históricos escenarios! Los mejores estadios de la Liga de Ascenso de Honduras
7 de 15

Desde 2024 el Estadio Ceibeño se ha convertido en escenario de partidos de Segunda División y tras el descenso del Victoria ha perdido su presencia en Liga Nacional por al menos un año a la espera de que alguno de los dos clubes de La Ceiba logre ascender próximamente.

 Foto: El Heraldo
¡Históricos escenarios! Los mejores estadios de la Liga de Ascenso de Honduras
8 de 15

Victoria y Vida, dos clubes campeones del fútbol hondureño, hoy están en Segunda, dejando a La Ceiba, una plaza que siempre había estado presente, sin partidos de Liga Nacional.
¡Históricos escenarios! Los mejores estadios de la Liga de Ascenso de Honduras
9 de 15

El estadio Olímpico, casa de la Selección de Honduras, no es una sede frecuente en la Liga Nacional, aunque sí lo es en la Liga de Ascenso al recibir partidos de Leones FC.

¡Históricos escenarios! Los mejores estadios de la Liga de Ascenso de Honduras
10 de 15

El estadio Sergio Reyes de Santa Rosa de Copán recibió una transformación total y hoy cuenta con una cancha de lujo y ha cambiado por completo su aspecto.
¡Históricos escenarios! Los mejores estadios de la Liga de Ascenso de Honduras
11 de 15

El Roberto Martínez Ávila de Siguatepeque, que en más de alguna ocasión ha tenido partidos de Primera División, actualmente está siendo remodelado y se espera que tenga una cancha de primer nivel.
¡Históricos escenarios! Los mejores estadios de la Liga de Ascenso de Honduras
12 de 15

El Estadio Emilio Williams no solo es casa de los Lobos UPNFM en Primera División, sino que también de AFFI Academia en la Liga de Ascenso.
¡Históricos escenarios! Los mejores estadios de la Liga de Ascenso de Honduras
13 de 15

También se espera que muy pronto el Fausto Flores Lagos, histórico estadio de la Sultana del Sur, tenga partidos de Segunda y, ¿por qué no?, Primera División.
¡Históricos escenarios! Los mejores estadios de la Liga de Ascenso de Honduras
14 de 15

A la espera de conocer lo que pueda suceder con el Estrella Roja, que busca consagrarse campeonísimo, el estadio Marcelo Tinoco es otro histórico escenario que ha visto actividad en Liga Nacional que hoy está en la Liga de Ascenso.
¡Históricos escenarios! Los mejores estadios de la Liga de Ascenso de Honduras
15 de 15

El estadio Cornelio Santos, casa del Meluca FC, tiene una cara nueva y hoy por hoy es una de las mejores canchas del Ascenso.
Cargar más fotos