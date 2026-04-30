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Llanto y tristeza: Las desgarradoras imágenes tras el descenso del Victoria

La Jaiba Brava consuma su cuarto descenso en la historia y deja a La Ceiba sin fútbol de primera división

  • Actualizado: 30 de abril de 2026 a las 21:14
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Victoria no pudo recuperarse de la adversidad y este jueves consumó un nuevo descenso en la Liga Nacional de Honduras. Las postales de tristeza.

Fotos: Mauricio Ayala y Esaú Ocampo / EL HERALDO.
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Victoria no pudo en la última jornada del Clausura 2026 y terminó cayendo 2-1 ante Real España.
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Este resultado provocó que sea último lugar en la tabla acumulada y descienda a la segunda división.

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Allan Banegas es uno de los jugadores veteranos del club y salió muy afectado.

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El descenso de Victoria dejó a los jugadores entre lágrimas.

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Danilo Palacios dejó atrás la rivalidad y fue a consolar a sus colegas.

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Hernán "La Tota" Medina, técnico del Victoria, luchó hasta el final, pero no logró rescatar al equipo.

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Juan Carlos "Kalimba" García anotó un gol para su equipo ante la máquina, pero no fue suficiente.

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Los futbolistas de la Jaiba Brava no podían creer lo que estaba pasando.

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Cuerpo técnico y jugadores lloraban desconsolados en el banquillo de suplentes.

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Los aficionados se mostraban visiblemente tristes ante el debacle de su club.

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Victoria deja sin representación de equipos en primera división a la ciudad de La Ceiba.

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Estas aficionadas se fueron en llanto tras el pitazo final del partido.

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Rostros desencajados tras el cuarto descenso de uno de los históricos del fútbol hondureño.

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Victoria afrontó problemas económicos y salidas de jugadores, que lo terminaron afectando en este certamen.

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Así se vivió el descenso de Victoria a la segunda división de Liga Nacional,

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