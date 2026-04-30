Llanto y tristeza: Las desgarradoras imágenes tras el descenso del Victoria

Victoria no pudo recuperarse de la adversidad y este jueves consumó un nuevo descenso en la Liga Nacional de Honduras. Las postales de tristeza.
Victoria no pudo en la última jornada del Clausura 2026 y terminó cayendo 2-1 ante Real España.
Este resultado provocó que sea último lugar en la tabla acumulada y descienda a la segunda división.
Allan Banegas es uno de los jugadores veteranos del club y salió muy afectado.
El descenso de Victoria dejó a los jugadores entre lágrimas.
Danilo Palacios dejó atrás la rivalidad y fue a consolar a sus colegas.
Hernán "La Tota" Medina, técnico del Victoria, luchó hasta el final, pero no logró rescatar al equipo.
Juan Carlos "Kalimba" García anotó un gol para su equipo ante la máquina, pero no fue suficiente.
Los futbolistas de la Jaiba Brava no podían creer lo que estaba pasando.
Cuerpo técnico y jugadores lloraban desconsolados en el banquillo de suplentes.
Los aficionados se mostraban visiblemente tristes ante el debacle de su club.
Victoria deja sin representación de equipos en primera división a la ciudad de La Ceiba.
Estas aficionadas se fueron en llanto tras el pitazo final del partido.
Rostros desencajados tras el cuarto descenso de uno de los históricos del fútbol hondureño.
Victoria afrontó problemas económicos y salidas de jugadores, que lo terminaron afectando en este certamen.
Así se vivió el descenso de Victoria a la segunda división de Liga Nacional,